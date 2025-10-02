Α1 Γυναικών: Τα ρόστερ των ομάδων

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών βρίσκεται προ των πυλών με το φετινό μαραθώνιο να προμηνύεται συναρπαστικός.

Λίγα 24ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς σας παρουσιάζουμε τις 12 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας Γήπεδο: Αθλητικό Κέντρο Βούλας «Γ.Γεννηματάς»,

Λυκούργου 17, 16673 Βούλας Social media https://www.facebook.com/proteasvoulas https://www.instagram.com/proteasvoulasbasket https://www.youtube.com/@ProteasVoulasofficial ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 11 Ολυμπία Σακελλαρίου 10.02.2002 1.73 PG 10 Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.58 PG 6 Ελένη Ανδρικοπούλου 04.10.2003 1.67 PG 4 Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα 03.03.2006 1.74 SG 8 Ειρήνη Ανδρέου 21.02.2007 1.76 SF 7 Στυλιανή Θάλεια Τσιμπριμάνη 19.06,2007 1.72 SG 24 Εμμέλεια Κουκουζέλη 18.09.2008 1.76 SG 5 Μαρίνα Ντέμο 01.01.2009 1.87 PF 15 Λόρν Γιένσεν 30.07.2001 1.78 SG 30 Μάι Μόργκαν Μάλι 25.01.2002 1.86 PF 13 Ολένα Μπόικο 16/01.1997 1.88 C 54 Αρια Σίνα Κόρνγουελ 01/11/2001 1.86 C Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης

Βοηθός Προπονητή: Ισμήνη Ζωηρού

Βοηθός Προπονητή: Παναγιώτης Πολίτης

Γυμναστής: Αγγελος Καραμίντζος

Φυσιοθεραπευτές: Στέλιος Δρέττας, Νικόλαος Ποριώτης, Ματίνα Γκούμα Αθηναϊκός ΑΣ Βύρωνα Γήπεδο: «D. Kaltsas Byron Arena»

Διεύθυνση Γηπέδου: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 2 & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ

Ιστοσελίδα: www.athinaikoswbc.gr

Βοηθός Προπονητή: Krumesh Patel

Βοηθός Προπονητή: Ανδρέας Ζιάκας

Υπεύθυνη Φυσικής Κατάστασης: Κλαίρη Μαρτινοπούλου

Φυσικοθεραπεύτρια: Λούση Ζουρνή ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ



Ιστοσελίδα: amyntas.gr

youtube.com/@AmyntasBCTV ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 0 Νίκι Γκίλντεϊ 18.12.1992 1.73 PG 1 Ζωή Παναγιωτοπούλου 13.01.2006 1.80 F 5 Νεφέλη Στούπα 21.02.1999 1.81 PF 6 Ζωή Μαργώνη 23.12.1983 1.70 PG 8 Δανάη Καπουρίτη 23.09.2006 1.75 G 9 Δήμητρα Λαμπράκη 07.06.2000 1.85 PF 10 Ελευθερία Καλομιτσίνη 25.06.1995 1.75 F 11 Διαμαντένια Κωνσταντινέα 09.11.2006 1.80 F 13 Αθηνά Μουστάκα 13.06.2006 1.72 G 23 Άϊσις Μπεχ 21.05.2001 1.87 C 24 Ιωάννα Μάγκλαρη 29.07.2007 1.74 G 32 Σάντεϊ Χάντερ 24.03.1999 1.82 PF 33 Σάρα Μόρτενσεν 05.05.1997 1.85 F 66 Ευαγγελία Νάτσκου 04.11.2002 1.75 PG Προπονητής: Γιάννης Παπαναστασίου

Βοηθός προπονητή: Ορέστης Κολοκώτσιος ΑΣ ΠΑΟΚ Γήπεδο: Κλειστό Πυλαίας

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.acpaok.gr/

ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 1 Γεωργία Τσιχλάκη 01.01.1999 1.83 3-4 2 Ιωάννα Κυπριανού 21.03.2003 1.68 1 3 Ντάνι Ουίλιαμς 16.10.1996 1.78 2 5 Αναστασία Ράπτη 25.10.2007 1.74 1-2 7 Αθηνά Γιαννούδη 07.03.1997 1.80 4 9 Τιάνα Ράτζα 28.10.1997 1.80 2 10 Ντάρα Μεϊμπρεϊ 21.10.1999 1.70 1-2 22 Δέσποινα Παπαϊωάννου 25.10.1999 1.80 5 45 Μέλϊα Γκρέισον 01.05.2002 1.93 5 50 Αποστολία Ζορμπαλά 01.07.2008 1.75 1-2 99 Ναόμι Μπάντου 19.01.1999 1.88 4 Προπονητής: Αγγελος Αγγελίδης

Β’ Προπονητής: Χρήστος Βουδούρης

Γυμναστής: Αντώνης Κεσίδης

Φυσιοθεραπεύτρια: Ιφιγένεια Ασλανίδου

Τζένεραλ Μάνατζερ: Βασίλης Αγγελίδης ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς

Διεύθυνση: Διονυσου 17, Ανω Λιόσια ,133 44 Επίσημη ιστοσελίδα: https://ioniabc.gr/ Facebook: Nea Ionia Basketball team – ΕΣΚΔ Νέα Ιωνία Instagram: neaioniabc – ioniawbasketball Youtube: [email protected] ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 15 Στέλλα Φουράκη 24.03.1994 1.88 C 4 Μάριαν Καραγιάννη 24.06.2001 1.80 G 10 Νίκη Συροπούλου 29.10.2001 1.85 PF 1 Γεωργία Δαμουλάκη 10.03.2004 1.70 G 8 Αγγελική Βιντσιλαίου 21.05.1998 180 G 2 Σταυριανή Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.85 PF 55 Αλεξ Στογιανόφσκα 25.07.1994 1.78 G 12 Μάντισον Γκριγκς 29.01.2001 1.80 G 31 Γκάλι Κλαρκ 08.06.2002 1.90 C 25 Λόρεν Μανίς 25.05.1998 1.85 PF 9 Δάφνη Νικολοπούλου 28.02.2008 1.85 PF 6 Δήμητρα Πασχάλη 10.07.2008 1.72 G 77 Κατερίνα Καλαποθαράκου 24.07.2008 1.80 PF 11 Ευγενία Καλαποθαράκου 24.04.2010 1.78 PF 0 Έλενα Καστόρα 03.12.2008 1.75 G 3 Φωτεινή Καστόρα 03.12.2008 1.78 C 34 Μελίνα Λεμονή 03.10.2010 1.72 PF Προπονητής: Γιώργος Βελτσίστας

Βοηθός Προπονήτρια: Τζένη Γκάτσου

Βοηθός Προπονητής: Σταμάτης Χαριτόπουλος

Γενικός Διευθυντής: Βαγγέλης Ζιάκανος

Team managers: Βασίλης Γαλάνης, Γιώργος Γάκης

Γιατρός: Βασίλης Φωτόπουλος

Φυσιοθεραπευτής: Ευθύμης Παπασπυρόπουλος ΓΣ Εσπερίδες Καλλιθέας Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ»

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη και Μίλωνος, Καλλιθέα

Site: www.esperidesbasket.gr ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 7 Ελένη Μάνου 09.05.2001 1.75 G 8 Μαρίνα Τσιανάκα 03.12.2008 1.70 PG 10 Ελευθερία Αράπογλου 15.09.2008 1.68 PG 14 Μαρίλια Σιαμπουλλή 04.04.2007 1.74 G-F 15 Βαρβάρα Μυλωνάκη 10.02.1999 1.83 F 16 Ουρανία Λέρη 01.11.2003 1.72 G 17 Έλενα Χλιαουτάκη 05.12.2008 1.77 F 21 Ντιν Καχλαϊαχ 03.04.2000 1.68 PG 3 Ντέστινι Πιτς 09.07.1999 1.79 F 13 Χρυσάνθη Μπενέκη 28.08.2001 1.86 C 19 Ευγενία Tουμπανιάρη 09.11.2009 1.82 F 77 Κατερίνα Πολύζου 29.03.2007 1.86 C 1 Άνταμς Ντέστινι 01.05.2003 1.90 C Προπονητής: Σταύρος Νανάκος

Βοηθός Προπονητή: Θάνος Δήμου

Team Manager: Λουκάς Κατσαρός

Γυμνάστρια: Σταυρούλα Βροχίδου

Φυσικοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Καραγιάννης ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου Έδρα: Γήπεδπ Ε.Α.Κ. Βόλου

Διεύθυνση: Θησέως 31, Βόλος 382 22 Social Media https://www.facebook.com/p/Volos-Wbc https://www.instagram.com/volos_wbc ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 3 Ραφαέλα Σουλτάνη 11.03.1991 1.70 PG 23 Αννα Ταντουρόβσκα 19.08.1990 1.73 F 11 Βασιλική Σιουμουρέκη 04.04.2006 1.82 F 4 Ευτέρπη Κοτζαϊτση 24.09.2000 1.74 G 21 Μακενζι Σμιθ 14.07.2002 1.75 G 24 Ελια Λοβ 19.12.2001 1.86 PF 2 Θεοφανία Μητράλη 19.05.2008 1.73 G 6 Δέσποινα Μπασδέκη 03.04.2008 1.75 PG 13 Ασημίνα Κουτσουνούρη 05.01.1985 1.88 C 33 Σάρα Μπαντόμα 14.09.2002 1.91 C 15 Εφη Φωνιαδάκη 16.06.2008 1.79 F 14 Βάνα Γκανάτσιου 13.05.1998 1.84 C 9 Ιωάννα Λωριδοπούλου 21.02.2008 1.80 PF 12 Ιωάννα Σαμαντά 18.11.2008 1.77 F 0 Βαλέρια Τρούλη 13.07.2010 1.78 G Προπονητής: Σπύρος Στρατίκης

Βοηθ. Προπονητή: Θεόδωρος Ιλτσόγλου

Γυμναστής: Κώστας Καμμένος

Γενικός Αρχηγός: Βασίλης Παπαχρήστος

Γιατρός Ομάδας: Γιώργος Βαβέτσης

Υπεύθυνοι τμήματος: Παντελής Παπαεμμανουηλίδης, Κωνσταντίνος Καλαμπούκας ΜΓΣ Πανσερρραϊκός Γήπεδο: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ”

Διεύθυνση: Έξοχων 55, Σέρρες 621 22 Social media https://www.facebook.com/panserraikosbc https://www.instagram.com/panserraikos_bc Ιστοσελίδα www.panserraikosbc.gr ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 77 Σοφία Γιαπιτζόγλου 19/06.2006 1.75 PG 7 Φελίσια Ντούρβα 06.06.2000 1.71 G 13 Γκλόρια Κουόρντε 12.11.2005 1.71 PG 0 Αλι Μπέκι 14.03.2003 1,72 G 14 Κριστίνα Μουρ 17.12.1999 1.85 F 8 Κατερίνα Μπαξεβάνου 22.02.2004 1.78 GF 10 Θεοδώρα Τσινασλανίδου 01.04.2006 1.78 GF 34 Εμα Γκρέις Ρόνσιεκ 25.09.2001 1.85 PF 4 Διαμάντω Αλεξιά 25.04.2004 1.88 C 11 Ραϊβέν Πιπλς 11.11.2000 1.86 C 1 Αγγέλα Παπαγιαννάκη 17.01.2007 1.85 PF 12 Μιχαέλα Βλαδίκα 20.07.2005 1.74 GF 34 Βαρβάρα Γκαρακλόβα 18.10.2008 1.75 GF Προπονητής: Κώστας Κεραμιδάς

Βοηθός Προπονητή: Στράτος Μανώλης

Γυμναστής: Αναστάσιος Φραγκούλης

Team manager: Λίτσα Κουντουρά Ολυμπιακός ΣΦΠ Γήπεδο: Αίθουσα 5 (ΣΕΦ) Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.olympiacossfp.gr/ https://www.facebook.com/OlympiacosSFP.official https://www.instagram.com/OlympiacosSFP https://www.youtube.com/OlympiacosSFP Tweets by OlympiacosSFP https://www.linkedin.com/OlympiacosSFP ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 11 Αγγελική Νικολοπούλου 01.05.1991 1.73 1 16 Ιωάννα Δίελα 02.06.1990 1.82 3 21 Ελεάννα Χριστινάκη 16.12.1996 1.83 2-3 7 Αννα Σπυριδοπούλου 02.11.1988 1.84 3-4 23 Ευγενία Κολλάτου 05.03.1998 1.70 1 14 Ρένια Καρλάφτη 08.06.1998 1.77 2 77 Πανωραία Ντάλα 30.07.1996 1.76 2 8 Μαρία Κατσαμούρη 25.06.1998 1.88 4 55 Ντάνιελ Ράμπερ 05.09.1996 1.88 4-5 40 Σιέρα Τζόνσον 29.12.1997 1.93 5 13 Νόσια Λέις Γούλφοκ 22.02.1998 1.76 2 9 Ιρινα Γιακούμπκοβα 20.08.1994 1.97 5 Ελένη Τόγκα 21.08.2007 1.72 1-2 Προπονήτρια: Ευφροσύνη Δρακάκη

Βοηθός Προπονητή: Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

Βοηθός Προπονητή: Σπυρίδων Μυλωνάς

Γενική Διευθύντρια: Ευαγγελία Δημητράτου

Γυμναστής: Αντώνιος Λάππας

Φυσιοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Λώλης

Γιατρός: Γεώργιος Καραχάλιος

Έδρα: Γήπεδο «Παύλος Γιαννακόπουλος» Διεύθυνση: Αναστασίου Τσόχα 41, Αθήνα 115 21 https://www.pao1908.com

Α’ Βοηθός Προπ: Αντώνης Μπότης

Β’ Βοηθός Προπ: Βασίλης Παπαγγελάκης

Γυμνάστρια: ‘Ολγα Χατζηνικολάου

Φυσικοθεραπευτής: Στέλιος Φτυλάκης

Τιμ Μάνατζερ: Λολίτα Λύμουρα Παναθλητικός ΑΕΣ Γήπεδο: ΔΑΚ Επταπυργίου Διεύθυνση: Μποσνάκη 9, Συκιές 566 26 Social media https://www.facebook.com/PanathlitikosSykeon https://www.instagram.com/panathlitikos_sykeon ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 17 Διονυσία Αλεξανδρή 24.10.1989 1.65 PG 45 Αλέξις Μόρις 08.06.1999 1.70 G 7 Δόμνα Μάντζου 20.08.2005 1.70 G 1 Κέλσεϊ Ράνσομ 12.09.2002 1.78 GF 9 Ελένη Κοφινά 10.02.2006 1.72 G 10 Σύλια Βίγκα 07.10.2008 1.75 G 2 Κεσούναν Τζέιμς 14.08.1995 1.83 F Χρυσούλα Κεβελίδη 02.06.2009 1.84 F 25 Φωτεινή Σύρπα 21.02.2007 1.81 PF Σοφία Ντοκμετζή 24.03.2009 1.80 PF 12 Μαριλένα Γεροστεργίου 4.11.1998 1.88 PF 14 Πηνελόπη Βασιλείου 08.02.2005 1.89 C 8 Κάρε Ντιόπ 10.01.2008 1.93 C 23 Σερένα Γκέλντοφ 02.03.1997 1.98 C Προπονητής: Γρηγόρης Μυστηλιάδης

Βοηθ. Προπονητη: Θωμάς Ντίκας

Γυμναστής: Θοδωρής Ονάσογλου

Τζένεραρ Μανατζερ: Λίνα Τραμουντάνη

Τιμ Μανατζερ: Καλι Αποστολίδου ΠΑΣ Γιάννινα Γήπεδο: Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων

Διεύθυνση: , Ανατολή 452 21

Επίσημη ιστοσελίδα: https://pasgianninawbc.gr/ Social media https://www.facebook.com/PASGIANNINAWBC/

https://www.instagram.com/pasgianninawbc/

https://www.youtube.com/channel/UC5cSlE6xrAFMJY6JoLxcr9g ΡΟΣΤΕΡ Νο Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Ύψος Θέση 0 Τάιλα Μπέγκλερ 22.10.2002 1.85 5 1 Βασιλική Κατσάνου 14.04.2009 1.62 2 6 Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.79 3 7 Κατερίνα Μαρίνη 06.01.1999 1.75 2 8 Γεωργία Τριανταφύλλου 23.11.2002 1.83 5 9 Δήμητρα Καμπερίδου 10.08.2006 1.75 2 10 Στέλλα Ξανθοπούλου 15.12.1997 1.75 2 11 Τισάρα Μορχάουζ 04.04.1999 1.60 1 17 Καλλιόπη Μιχαηλίδου 14.12.2002 1.80 3 22 Τία Σίγκλεντον 15.01.1999 1.85 5 – Αννα Μαρία Παπανικολάου 25.06.2009 1.59 1 25 Ινγκα Μανουχαριάν 14.09.2000 1.76 2 Προπονητής: Αρίστιππος Χαντέλης Βοηθός Προπονητή: Μάριος Μιχαήλ Γυμναστής: Μιχάλης Λώλης