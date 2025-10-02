Α1 Γυναικών: Τα ρόστερ των ομάδων

Λίγα 24ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς σας παρουσιάζουμε τις 12 ομάδες που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.
ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας
Γήπεδο: Αθλητικό Κέντρο Βούλας «Γ.Γεννηματάς»,
Λυκούργου 17, 16673 Βούλας
Social media
https://www.facebook.com/proteasvoulas
https://www.instagram.com/proteasvoulasbasket
https://www.youtube.com/@ProteasVoulasofficial
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|11
|Ολυμπία Σακελλαρίου
|10.02.2002
|1.73
|PG
|10
|Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά
|06.07.2010
|1.58
|PG
|6
|Ελένη Ανδρικοπούλου
|04.10.2003
|1.67
|PG
|4
|Παναγιώτα Ρουμπίνη Στολίγκα
|03.03.2006
|1.74
|SG
|8
|Ειρήνη Ανδρέου
|21.02.2007
|1.76
|SF
|7
|Στυλιανή Θάλεια Τσιμπριμάνη
|19.06,2007
|1.72
|SG
|24
|Εμμέλεια Κουκουζέλη
|18.09.2008
|1.76
|SG
|5
|Μαρίνα Ντέμο
|01.01.2009
|1.87
|PF
|15
|Λόρν Γιένσεν
|30.07.2001
|1.78
|SG
|30
|Μάι Μόργκαν Μάλι
|25.01.2002
|1.86
|PF
|13
|Ολένα Μπόικο
|16/01.1997
|1.88
|C
|54
|Αρια Σίνα Κόρνγουελ
|01/11/2001
|1.86
|C
Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης
Βοηθός Προπονητή: Ισμήνη Ζωηρού
Βοηθός Προπονητή: Παναγιώτης Πολίτης
Γυμναστής: Αγγελος Καραμίντζος
Φυσιοθεραπευτές: Στέλιος Δρέττας, Νικόλαος Ποριώτης, Ματίνα Γκούμα
Αθηναϊκός ΑΣ Βύρωνα
Γήπεδο: «D. Kaltsas Byron Arena»
Διεύθυνση Γηπέδου: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ 2 & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ
Ιστοσελίδα: www.athinaikoswbc.gr
Social Media:
https://www.instagram.com/athinaikos.wbc/
https://www.facebook.com/AthinaikosWomenBC
https://www.youtube.com/@athinaikos_wbc
https://www.tiktok.com/@athinaikoswbb?_t=8pnKaIK0MJl&_r=1
https://www.linkedin.com/in/athinaikos-w-b-c-00498b332/
https://x.com/Athinaikoswbc
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|5
|Εβίνα Σταμάτη
|03.08.1984
|1.80
|G
|13
|Βασιλική Λούκα
|05.07.1996
|1.93
|C
|2
|Βίραγκ Κις
|12.04.1998
|1.95
|C
|23
|Αλέξις Πρινς
|05.02.1994
|1.88
|F
|24
|Ρόμπιν Παρκς
|19.07.1992
|1.85
|F
|3
|Ελενα Τσινέκε
|11.07.1999
|1.73
|G
|22
|Μόργκαν Μπερτς
|24.04.1997
|1.93
|F
|1
|Ιβάνα Ράτζα
|10.09.1999
|1.88
|F
|14
|Εγκλε Σβεντοράιτε
|16.05.1991
|1.98
|C
|19
|Χριστίνα Αναστασοπούλου
|25.11.2002
|1.82
|F
|8
|Πηνελόπη Παυλοπούλου
|03.03.1996
|1.72
|G
|0
|Λιλιάννα Καρακασίδου
|09.12.2001
|1.65
|G
|4
|Αντιγόνη Χαιριστανίδου
|03.10.1990
|1.88
|F
|11
|Καμίλα Μπόρκοβσκα
|26.07.2002
|2.02
|C
|7
|Χολι Γουίντερμπεν
|01.10.2000
|1.81
|G
|45
|Μπορίσλαβα Χρίστοβα
|12.07.1996
|1.83
|G
Προπονήτρια: Στέλλα Καλτσίδου
Βοηθός Προπονητή: Krumesh Patel
Βοηθός Προπονητή: Ανδρέας Ζιάκας
Υπεύθυνη Φυσικής Κατάστασης: Κλαίρη Μαρτινοπούλου
Φυσικοθεραπεύτρια: Λούση Ζουρνή
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
Ιστοσελίδα: amyntas.gr
youtube.com/@AmyntasBCTV
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|0
|Νίκι Γκίλντεϊ
|18.12.1992
|1.73
|PG
|1
|Ζωή Παναγιωτοπούλου
|13.01.2006
|1.80
|F
|5
|Νεφέλη Στούπα
|21.02.1999
|1.81
|PF
|6
|Ζωή Μαργώνη
|23.12.1983
|1.70
|PG
|8
|Δανάη Καπουρίτη
|23.09.2006
|1.75
|G
|9
|Δήμητρα Λαμπράκη
|07.06.2000
|1.85
|PF
|10
|Ελευθερία Καλομιτσίνη
|25.06.1995
|1.75
|F
|11
|Διαμαντένια Κωνσταντινέα
|09.11.2006
|1.80
|F
|13
|Αθηνά Μουστάκα
|13.06.2006
|1.72
|G
|23
|Άϊσις Μπεχ
|21.05.2001
|1.87
|C
|24
|Ιωάννα Μάγκλαρη
|29.07.2007
|1.74
|G
|32
|Σάντεϊ Χάντερ
|24.03.1999
|1.82
|PF
|33
|Σάρα Μόρτενσεν
|05.05.1997
|1.85
|F
|66
|Ευαγγελία Νάτσκου
|04.11.2002
|1.75
|PG
Προπονητής: Γιάννης Παπαναστασίου
Βοηθός προπονητή: Ορέστης Κολοκώτσιος
ΑΣ ΠΑΟΚ
Γήπεδο: Κλειστό Πυλαίας
Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.acpaok.gr/
Social media
https://www.facebook.com/ACPAOK.GR/
Youtube/ AC PAOK TV
https://x.com/AC_PAOK
https://www.instagram.com/acpaok/
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|1
|Γεωργία Τσιχλάκη
|01.01.1999
|1.83
|3-4
|2
|Ιωάννα Κυπριανού
|21.03.2003
|1.68
|1
|3
|Ντάνι Ουίλιαμς
|16.10.1996
|1.78
|2
|5
|Αναστασία Ράπτη
|25.10.2007
|1.74
|1-2
|7
|Αθηνά Γιαννούδη
|07.03.1997
|1.80
|4
|9
|Τιάνα Ράτζα
|28.10.1997
|1.80
|2
|10
|Ντάρα Μεϊμπρεϊ
|21.10.1999
|1.70
|1-2
|22
|Δέσποινα Παπαϊωάννου
|25.10.1999
|1.80
|5
|45
|Μέλϊα Γκρέισον
|01.05.2002
|1.93
|5
|50
|Αποστολία Ζορμπαλά
|01.07.2008
|1.75
|1-2
|99
|Ναόμι Μπάντου
|19.01.1999
|1.88
|4
Προπονητής: Αγγελος Αγγελίδης
Β’ Προπονητής: Χρήστος Βουδούρης
Γυμναστής: Αντώνης Κεσίδης
Φυσιοθεραπεύτρια: Ιφιγένεια Ασλανίδου
Τζένεραλ Μάνατζερ: Βασίλης Αγγελίδης
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς
Διεύθυνση: Διονυσου 17, Ανω Λιόσια ,133 44
Επίσημη ιστοσελίδα: https://ioniabc.gr/
Facebook: Nea Ionia Basketball team – ΕΣΚΔ Νέα Ιωνία
Instagram: neaioniabc – ioniawbasketball
Youtube: [email protected]
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|15
|Στέλλα Φουράκη
|24.03.1994
|1.88
|C
|4
|Μάριαν Καραγιάννη
|24.06.2001
|1.80
|G
|10
|Νίκη Συροπούλου
|29.10.2001
|1.85
|PF
|1
|Γεωργία Δαμουλάκη
|10.03.2004
|1.70
|G
|8
|Αγγελική Βιντσιλαίου
|21.05.1998
|180
|G
|2
|Σταυριανή Βιντσιλαίου
|21.05.1998
|1.85
|PF
|55
|Αλεξ Στογιανόφσκα
|25.07.1994
|1.78
|G
|12
|Μάντισον Γκριγκς
|29.01.2001
|1.80
|G
|31
|Γκάλι Κλαρκ
|08.06.2002
|1.90
|C
|25
|Λόρεν Μανίς
|25.05.1998
|1.85
|PF
|9
|Δάφνη Νικολοπούλου
|28.02.2008
|1.85
|PF
|6
|Δήμητρα Πασχάλη
|10.07.2008
|1.72
|G
|77
|Κατερίνα Καλαποθαράκου
|24.07.2008
|1.80
|PF
|11
|Ευγενία Καλαποθαράκου
|24.04.2010
|1.78
|PF
|0
|Έλενα Καστόρα
|03.12.2008
|1.75
|G
|3
|Φωτεινή Καστόρα
|03.12.2008
|1.78
|C
|34
|Μελίνα Λεμονή
|03.10.2010
|1.72
|PF
Προπονητής: Γιώργος Βελτσίστας
Βοηθός Προπονήτρια: Τζένη Γκάτσου
Βοηθός Προπονητής: Σταμάτης Χαριτόπουλος
Γενικός Διευθυντής: Βαγγέλης Ζιάκανος
Team managers: Βασίλης Γαλάνης, Γιώργος Γάκης
Γιατρός: Βασίλης Φωτόπουλος
Φυσιοθεραπευτής: Ευθύμης Παπασπυρόπουλος
ΓΣ Εσπερίδες Καλλιθέας
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ»
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη και Μίλωνος, Καλλιθέα
Social Media:
https://www.facebook.com/esperideskallitheaswb
instagram: esperideswbc
Site: www.esperidesbasket.gr
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|7
|Ελένη Μάνου
|09.05.2001
|1.75
|G
|8
|Μαρίνα Τσιανάκα
|03.12.2008
|1.70
|PG
|10
|Ελευθερία Αράπογλου
|15.09.2008
|1.68
|PG
|14
|Μαρίλια Σιαμπουλλή
|04.04.2007
|1.74
|G-F
|15
|Βαρβάρα Μυλωνάκη
|10.02.1999
|1.83
|F
|16
|Ουρανία Λέρη
|01.11.2003
|1.72
|G
|17
|Έλενα Χλιαουτάκη
|05.12.2008
|1.77
|F
|21
|Ντιν Καχλαϊαχ
|03.04.2000
|1.68
|PG
|3
|Ντέστινι Πιτς
|09.07.1999
|1.79
|F
|13
|Χρυσάνθη Μπενέκη
|28.08.2001
|1.86
|C
|19
|Ευγενία Tουμπανιάρη
|09.11.2009
|1.82
|F
|77
|Κατερίνα Πολύζου
|29.03.2007
|1.86
|C
|1
|Άνταμς Ντέστινι
|01.05.2003
|1.90
|C
Προπονητής: Σταύρος Νανάκος
Βοηθός Προπονητή: Θάνος Δήμου
Team Manager: Λουκάς Κατσαρός
Γυμνάστρια: Σταυρούλα Βροχίδου
Φυσικοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Καραγιάννης
ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου
Έδρα: Γήπεδπ Ε.Α.Κ. Βόλου
Διεύθυνση: Θησέως 31, Βόλος 382 22
Social Media
https://www.facebook.com/p/Volos-Wbc
https://www.instagram.com/volos_wbc
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|3
|Ραφαέλα Σουλτάνη
|11.03.1991
|1.70
|PG
|23
|Αννα Ταντουρόβσκα
|19.08.1990
|1.73
|F
|11
|Βασιλική Σιουμουρέκη
|04.04.2006
|1.82
|F
|4
|Ευτέρπη Κοτζαϊτση
|24.09.2000
|1.74
|G
|21
|Μακενζι Σμιθ
|14.07.2002
|1.75
|G
|24
|Ελια Λοβ
|19.12.2001
|1.86
|PF
|2
|Θεοφανία Μητράλη
|19.05.2008
|1.73
|G
|6
|Δέσποινα Μπασδέκη
|03.04.2008
|1.75
|PG
|13
|Ασημίνα Κουτσουνούρη
|05.01.1985
|1.88
|C
|33
|Σάρα Μπαντόμα
|14.09.2002
|1.91
|C
|15
|Εφη Φωνιαδάκη
|16.06.2008
|1.79
|F
|14
|Βάνα Γκανάτσιου
|13.05.1998
|1.84
|C
|9
|Ιωάννα Λωριδοπούλου
|21.02.2008
|1.80
|PF
|12
|Ιωάννα Σαμαντά
|18.11.2008
|1.77
|F
|0
|Βαλέρια Τρούλη
|13.07.2010
|1.78
|G
Προπονητής: Σπύρος Στρατίκης
Βοηθ. Προπονητή: Θεόδωρος Ιλτσόγλου
Γυμναστής: Κώστας Καμμένος
Γενικός Αρχηγός: Βασίλης Παπαχρήστος
Γιατρός Ομάδας: Γιώργος Βαβέτσης
Υπεύθυνοι τμήματος: Παντελής Παπαεμμανουηλίδης, Κωνσταντίνος Καλαμπούκας
ΜΓΣ Πανσερρραϊκός
Γήπεδο: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Σερρών “ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ”
Διεύθυνση: Έξοχων 55, Σέρρες 621 22
Social media
https://www.facebook.com/panserraikosbc
https://www.instagram.com/panserraikos_bc
Ιστοσελίδα www.panserraikosbc.gr
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|77
|Σοφία Γιαπιτζόγλου
|19/06.2006
|1.75
|PG
|7
|Φελίσια Ντούρβα
|06.06.2000
|1.71
|G
|13
|Γκλόρια Κουόρντε
|12.11.2005
|1.71
|PG
|0
|Αλι Μπέκι
|14.03.2003
|1,72
|G
|14
|Κριστίνα Μουρ
|17.12.1999
|1.85
|F
|8
|Κατερίνα Μπαξεβάνου
|22.02.2004
|1.78
|GF
|10
|Θεοδώρα Τσινασλανίδου
|01.04.2006
|1.78
|GF
|34
|Εμα Γκρέις Ρόνσιεκ
|25.09.2001
|1.85
|PF
|4
|Διαμάντω Αλεξιά
|25.04.2004
|1.88
|C
|11
|Ραϊβέν Πιπλς
|11.11.2000
|1.86
|C
|1
|Αγγέλα Παπαγιαννάκη
|17.01.2007
|1.85
|PF
|12
|Μιχαέλα Βλαδίκα
|20.07.2005
|1.74
|GF
|34
|Βαρβάρα Γκαρακλόβα
|18.10.2008
|1.75
|GF
Προπονητής: Κώστας Κεραμιδάς
Βοηθός Προπονητή: Στράτος Μανώλης
Γυμναστής: Αναστάσιος Φραγκούλης
Team manager: Λίτσα Κουντουρά
Ολυμπιακός ΣΦΠ
Γήπεδο: Αίθουσα 5 (ΣΕΦ)
Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.olympiacossfp.gr/
https://www.facebook.com/OlympiacosSFP.official
https://www.instagram.com/OlympiacosSFP
https://www.youtube.com/OlympiacosSFP
https://www.linkedin.com/OlympiacosSFP
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|11
|Αγγελική Νικολοπούλου
|01.05.1991
|1.73
|1
|16
|Ιωάννα Δίελα
|02.06.1990
|1.82
|3
|21
|Ελεάννα Χριστινάκη
|16.12.1996
|1.83
|2-3
|7
|Αννα Σπυριδοπούλου
|02.11.1988
|1.84
|3-4
|23
|Ευγενία Κολλάτου
|05.03.1998
|1.70
|1
|14
|Ρένια Καρλάφτη
|08.06.1998
|1.77
|2
|77
|Πανωραία Ντάλα
|30.07.1996
|1.76
|2
|8
|Μαρία Κατσαμούρη
|25.06.1998
|1.88
|4
|55
|Ντάνιελ Ράμπερ
|05.09.1996
|1.88
|4-5
|40
|Σιέρα Τζόνσον
|29.12.1997
|1.93
|5
|13
|Νόσια Λέις Γούλφοκ
|22.02.1998
|1.76
|2
|9
|Ιρινα Γιακούμπκοβα
|20.08.1994
|1.97
|5
|Ελένη Τόγκα
|21.08.2007
|1.72
|1-2
Προπονήτρια: Ευφροσύνη Δρακάκη
Βοηθός Προπονητή: Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Βοηθός Προπονητή: Σπυρίδων Μυλωνάς
Γενική Διευθύντρια: Ευαγγελία Δημητράτου
Γυμναστής: Αντώνιος Λάππας
Φυσιοθεραπευτής: Κωνσταντίνος Λώλης
Γιατρός: Γεώργιος Καραχάλιος
Υπεύθυνος Εξοπλισμού: Σταύρος Πάτσης
Παναθηναϊκός ΑΟ
Έδρα: Γήπεδο «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Διεύθυνση: Αναστασίου Τσόχα 41, Αθήνα 115 21
https://www.pao1908.com
Social media
facebook.com/PanathinaikosAO1908
instagram.com/Panathinaikos_1908
linkedin.com/company/panathinaikos-a-c
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|0
|Αννα Λαγωνικάκη
|26.02.2008
|1.87
|F
|2
|Φιγιόντα Φιτζέρλαντ
|15.04.1995
|1.70
|PG
|4
|Αννα Νίκη Σταμολάμπρου
|26.08.1995
|1.70
|G
|6
|Φαίη Κωτούλα
|18.05.1994
|1.76
|G
|8
|Τζαελίν Μπράουν
|12.10.1998
|1.87
|F
|10
|Εύα Κουμαντσιώτου
|09.06.2004
|1.90
|C
|12
|Σαμ Γαλανόπουλος
|08.01.2001
|1.75
|PG
|15
|Σοφία Καμπάκα
|07.12.2008
|1.85
|C
|16
|Λαμπρινή Πολυμένη
|08.04.2003
|1.75
|G
|17
|Κριστίν Βίτολα
|02.06.1991
|1.96
|F
|18
|Ιωάννα Χατζηλεοντή
|05.01.2002
|1.86
|F
|21
|Ιωάννα Κριμίλη
|16.07.2001
|1.78
|G
|22
|Ανθή Χατζηγιακουμή
|22.11.1993
|1.86
|F
|24
|Κατερίνα Υφαντοπούλου
|06.08.2008
|1.78
|G
|77
|Σεντόνα Πρινς
|12.05.2000
|2.01
|C
Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ
Α’ Βοηθός Προπ: Αντώνης Μπότης
Β’ Βοηθός Προπ: Βασίλης Παπαγγελάκης
Γυμνάστρια: ‘Ολγα Χατζηνικολάου
Φυσικοθεραπευτής: Στέλιος Φτυλάκης
Τιμ Μάνατζερ: Λολίτα Λύμουρα
Παναθλητικός ΑΕΣ
Γήπεδο: ΔΑΚ Επταπυργίου
Διεύθυνση: Μποσνάκη 9, Συκιές 566 26
Social media
https://www.facebook.com/PanathlitikosSykeon
https://www.instagram.com/panathlitikos_sykeon
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|17
|Διονυσία Αλεξανδρή
|24.10.1989
|1.65
|PG
|45
|Αλέξις Μόρις
|08.06.1999
|1.70
|G
|7
|Δόμνα Μάντζου
|20.08.2005
|1.70
|G
|1
|Κέλσεϊ Ράνσομ
|12.09.2002
|1.78
|GF
|9
|Ελένη Κοφινά
|10.02.2006
|1.72
|G
|10
|Σύλια Βίγκα
|07.10.2008
|1.75
|G
|2
|Κεσούναν Τζέιμς
|14.08.1995
|1.83
|F
|Χρυσούλα Κεβελίδη
|02.06.2009
|1.84
|F
|25
|Φωτεινή Σύρπα
|21.02.2007
|1.81
|PF
|Σοφία Ντοκμετζή
|24.03.2009
|1.80
|PF
|12
|Μαριλένα Γεροστεργίου
|4.11.1998
|1.88
|PF
|14
|Πηνελόπη Βασιλείου
|08.02.2005
|1.89
|C
|8
|Κάρε Ντιόπ
|10.01.2008
|1.93
|C
|23
|Σερένα Γκέλντοφ
|02.03.1997
|1.98
|C
Προπονητής: Γρηγόρης Μυστηλιάδης
Βοηθ. Προπονητη: Θωμάς Ντίκας
Γυμναστής: Θοδωρής Ονάσογλου
Τζένεραρ Μανατζερ: Λίνα Τραμουντάνη
Τιμ Μανατζερ: Καλι Αποστολίδου
ΠΑΣ Γιάννινα
Γήπεδο: Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: , Ανατολή 452 21
Επίσημη ιστοσελίδα: https://pasgianninawbc.gr/
Social media
https://www.facebook.com/PASGIANNINAWBC/
https://www.instagram.com/pasgianninawbc/
https://www.youtube.com/channel/UC5cSlE6xrAFMJY6JoLxcr9g
ΡΟΣΤΕΡ
|Νο
|Ονοματεπώνυμο
|Ημερομηνία Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|0
|Τάιλα Μπέγκλερ
|22.10.2002
|1.85
|5
|1
|Βασιλική Κατσάνου
|14.04.2009
|1.62
|2
|6
|Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου
|22.10.1990
|1.79
|3
|7
|Κατερίνα Μαρίνη
|06.01.1999
|1.75
|2
|8
|Γεωργία Τριανταφύλλου
|23.11.2002
|1.83
|5
|9
|Δήμητρα Καμπερίδου
|10.08.2006
|1.75
|2
|10
|Στέλλα Ξανθοπούλου
|15.12.1997
|1.75
|2
|11
|Τισάρα Μορχάουζ
|04.04.1999
|1.60
|1
|17
|Καλλιόπη Μιχαηλίδου
|14.12.2002
|1.80
|3
|22
|Τία Σίγκλεντον
|15.01.1999
|1.85
|5
|–
|Αννα Μαρία Παπανικολάου
|25.06.2009
|1.59
|1
|25
|Ινγκα Μανουχαριάν
|14.09.2000
|1.76
|2
Προπονητής: Αρίστιππος Χαντέλης
Βοηθός Προπονητή: Μάριος Μιχαήλ
Γυμναστής: Μιχάλης Λώλης