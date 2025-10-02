Άρης: Τα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες του Eurocup

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας για την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες του BKT EuroCup, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Αναλυτικά:

"Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την κυκλοφορία των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες του BKT EuroCup, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Από σήμερα, οι φίλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τη θέση τους στο «Nick Galis Hall» για όποιον αγώνα επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης θα διεξαχθούν εννιά αναμετρήσεις στο «σπίτι» μας.

Η αρχή γίνεται την ερχόμενη Τετάρτη (08/10, 20:00), από τον αγώνα κόντρα στο Αμβούργο. Η νέα σεζόν ξεκίνησε και καμία φλόγα δεν είναι πιο δυνατή από εκείνη που ανάβει στην καρδιά μας όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί στο γήπεδο. Κάθε φωνή, κάθε χειροκρότημα, κάθε παλμός της εξέδρας δίνει στην ομάδα μας την ώθηση να ξεπεράσει τα όριά της.

Κλείστε τη θέση σας στο «Nick Galis Hall» στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-aris-betsson-eisitiria-agonon-2025-26

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Τα εισιτήρια αγώνων του BKT EuroCup χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Loyal 15 ευρώ Social 25 ευρώ Premium 35 ευρώ Gold 70 ευρώ Platinum 200 ευρώ

Τα εισιτήρια Platinum και Courtside θα «ανοίγουν» ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Παιδιά κάτω των 7 ετών εισέρχονται δωρεάν και από 7 έως 14 ετών: 15% (γεννηθέντα μέχρι την 01/01/2011).

Ακαδημίες: Δωρεάν είσοδος μόνο για παιδιά της Ακαδημίας Μπάσκετ του ΑΡΗ και τους προπονητές τους. Απαραίτητη σημείωση: Πρέπει να στείλουν τη σχετική λίστα μέχρι 48 ώρες πριν από τον εκάστοτε αγώνα κι αν υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων, εισέρχονται δωρεάν.

ΑΜΕΑ (67% και άνω αναπηρία): 15%

Φίλαθλοι με αναπηρικό αμαξίδιο: δωρεάν

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την αγορά εισιτηρίου αγώνα είναι απαραίτητη η αγορά Κάρτας Φιλάθλου του Α.Σ. ΑΡΗΣ.

Η αγορά της Κάρτας Φιλάθλου πραγματοποιείται:

▫ μέσω του more.com κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-a-s-aris-thessalonikis-2025-2026/

▫ μέσω της boutique της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson (μόνο με μετρητά)

*μέσω των εκδοτηρίων του Αλεξανδρείου Μελάθρου, τις ημέρες των αγώνων.

Για την αγορά εισιτηρίου αγώνα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων:

▫ ΑΜΚΑ

▫ Email

▫ Α∆Τ ή Αριθμός ∆ιαβατηρίου

ΧΡΗΣΗ GOV.GR WALLET

Επισημαίνουμε στους φιλάθλους μας ότι

*H είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet (https://wallet.gov.gr/ )

*Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis Net.

*Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση από το Google Play (https://drive.google.com/file/d/1BsbO2fEbgqtcZTjTZuvHGgVGP78MX0_9/view ) και το App Store και είναι απαραίτητο ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ).

Για λεπτομερείς οδηγίες για την ταυτοποίηση των εισιτηρίων μέσω Gov.gr Wallet ανατρέξτε στο σύνδεσμο https://help.more.com/el/articles/10365423-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-gov-gr-wallet )

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο tickets.gov.gr

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να ανατρέξετε αποκλειστικά και μόνο στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr)."