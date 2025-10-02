Κέλι Ούμπρε στο SDNA για Χολμς: «Θα τρέχει, θα καρφώνει, θα φωνάζει» (vid)

Ο «ιπτάμενος» γκαρντ των Σίξερς μίλησε για τον πρώην συμπαίκτη του στους Σανς και νέο σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε πολύ το καλοκαίρι να πάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι πολύ γνωστή η ιστορία, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες και επαναλήψεις.

Ο Ρισόν Χολμς ήταν εν τέλει εκείνος, που κλήθηκε να καλύψει τα κενά στην θέση του σέντερ στο «τριφύλλι». Ενας παίκτης με δεκαετή θητεία στο ΝΒΑ και κάτι παραπάνω από συμπαθητική παρουσία εκεί.

Ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ, ο «ιπτάμενος» γκαρντ των Σίξειρς, τον ξέρει καλά τον Χολμς. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που έπαιξαν μαζί πριν από χρόνια στους Φίνιξ Σανς.

Τον Ούμπρε τον συναντήσαμε χθες στη Media Day των Σίξερς ενόψει των δύο αγώνων προετοιμασίας με τους Νικς στο Αμπου Ντάμπι (ο πρώτο γίνεται σήμερα) και δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μη τον ρωτήσουμε για τον πρώην του συμπαίκτη. Μάλιστα όταν άκουσε το όνομα του Χολμς ξαφνιάστηκε ευχάριστα. Και είχε να πει πολύ καλά λόγια για τον 33χρονο σέντερ του Παναθηναϊκού: «Είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Είναι κοντά στην οικογένειά του, έχει ισχυρές ηθικές αξίες. Ήταν από τους αγαπημένους μου συμπαίκτες. Έχει υψηλό κίνητρο. "Πετάει", οπότε θα δώσει σόου στους υπέροχους οπαδούς εκεί. Θα είναι νέα αρχή για αυτόν. Ηταν στο ΝΒΑ για πολύ καιρό αλλά ήδη ξέρω πως μόλις ετοιμαστεί και παίξει θα είναι ο παλιός εαυτός του. Θα τρέχει, θα καρφώνει, θα ουρλιάζει. Θα έχει τρομερό αντίκτυπο. Είμαι ενθουσιασμένος για εκείνον» είπε χαρακτηριστικά ο Ούμπρε, ο οποίος βρίσκεται 10 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και στη κανονική περίοδο με τις ομάδες, που έχει παίξει, μετράει 13.3 πόντους ως μέσο όρο.