Γιαμπουσέλε στο SDNA για Νιλικίνα: «Είναι ενθουσιασμένος που πήγε στον Ολυμπιακό, είναι τρομερός αμυντικός» (vid)

Ο Γάλλος πάουερ-φόργοουρντ των Νιου Γιορκ Νικς μίλησε για τον συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας και νέο γκαρντ του Ολυμπιακού.

Η Ευρωλίγκα ξεκίνησε και μας πήρε ήδη τα μυαλά με τις ματσάρες, που είχαμε το διήμερο. Αρχίζει, όμως, σήμερα και το ΝΒΑ. Όχι το πρωτάθλημα, αλλά οι αγώνες προετοιμασίας. Και για μία ακόμη φορά το ξεκίνημα γίνεται στο Αμπου Ντάμπι. Εκεί, όπου σήμερα αλλά και το Σάββατο θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους οι Νιου Γιορκ Νικς με τους Φιλαντέλφια Σίξερς. Τις δύο ομάδες τις ενώνουν πολλά πράγματα και πρόσωπα. Ένα από αυτά είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Υπό την έννοια ότι ο Γάλλος πάουερ-φόργουορντ ήταν πέρυσι στους Σίξερς και φέτος είναι στους Νικς.

Τον συναντήσαμε χθες στην «Etihad Arena», στο πλαίσιο της Media Day, και τον ρωτήσαμε ίσως το πιο προφανές. Σίγουρα δε το πιο επίκαιρο: για τον Φρανκ Νιλικίνα και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Γιαμπουσέλε σαν έτοιμος από καιρό μας απάντησε. Και αποκάλυψε ότι τον πήρε τηλέφωνο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής: «Είναι πολύ καλό για αυτόν, είμαστε χαρούμενοι για τη μεταγραφή του. Όταν άκουσα την είδηση, του τηλεφώνησα, ήταν ενθουσιασμένος. Του εύχομαι τα καλύτερα. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαίο κλαμπ και θα είναι σημαντικό κομμάτι για αυτούς. Είχαν ήδη καλή ομάδα και τον προσέθεσαν» είπε σχετικά ο 30χρονος πάουερ-φόργουορντ των Νικς, τον οποίο ρωτήσαμε και για το τι είδους παίκτης είναι ο νέος άσος του Ολυμπιακού: «Είναι τρομερός τύπος εντός και εκτός παρκέ. Προσπαθεί να προοδεύει συνεχώς, παίζει σκληρά, είναι τρομερός αμυντικός, τρομερός point guard, είναι απλά τρομερός τύπος».