Τζάμπολ στην Elite League, όλα τα τηλεοπτικά παιχνίδια του α’ γύρου

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει το ρεπορτάζ

Μεθαύριο, Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, θα γίνει το πρώτο τζάμπολ στην Elite League.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Μιντιάρχης, απέκτησε φέτος η ΕΡΤ που θα μεταδίδει ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική ενώ ένας ακόμη αγώνας (που θα καθορίζεται κάθε εβδομάδα) θα μεταδίδεται από το διαδικτυακό (streaming δηλαδή) κανάλι ERTSports.

Στην πρεμιέρα, το ERTSports θα καλύψει το Σάββατο στις 17:00 το Δάφνη – Ψυχικό και η ΕΡΤ2 Σπορ (ως μετονομάζεται οριστικά) τη Δευτέρα στις 18:30 το Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο.

06/10/2025 18:30 Βίκος Ιωαννίνων – Λαύριο

13/10/2025 18:30 Νίκη Βόλου –Τρίκαλα

20/10/2025 18:30 Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός

27/10/2025 18:30 Κόροιβος – Βίκος Ιωαννίνων

29/10/2025 17:00 ΓΣ Σοφάδων – ΝΕ Μεγαρίδος

03/11/2025 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος – Χαλκίδα

10/11/2025 18:30 Λαύριο – Νίκη Βόλου

17/11/2025 18:30 ΝΕ Μεγαρίδος – Βίκος Ιωαννίνων

24/11/2025 18:30 Αιγάλεω– Δάφνη

01/12/2025 18:30 ΑΓΕ Χαλκίδας – Βίκος Ιωαννίνων

08/12/2025 18:30 ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό –Κόροιβος

15/12/2025 18:30 ΑΟ Τρίκαλα – Πρωτέας Βούλας

17/12/2025 17:00 Πανερυθραϊκός – ΝΕ Μεγαρίδος

22/12/2025 18:30 Δάφνη – Κόροιβος

05/01/2026 18:30 Παπάγου – Βίκος Ιωαννίνων

Μιντιάρχης