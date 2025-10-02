Σάρας: «Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν οι παίκτες που έρχονται από το ΝΒΑ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Παρί στάθηκε στα καλά σημεία της ομάδας του και την προσαρμογή των πρώην NBAers.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αν αφαιρέσουμε τα ριμπάουντ και τους πόντους στο τρανζίσιον, η άμυνα και η επίθεσή μας στο μισό γήπεδο ήταν στιβαρές. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό.

Καταλαβαίνουμε ότι για τους παίκτες που προέρχονται από το NBA, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν. Η Παρί τους έριξε άμυνες που δεν έχουν δει εδώ και πολύ καιρό.

Κανείς στο NBA δεν παίζει τόσο επιθετικό hedging. Αλλά προσαρμόστηκαν καλά. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί μαζί τους και είμαι βέβαιος ότι θα μας βοηθήσουν πολύ αυτή τη σεζόν».