Μίσιτς: «Ξεχωριστή στιγμή για μένα το παιχνίδι με την Εφές»

Ο Βασίλιε Μίσιτς σε δηλώσεις του μίλησε για το ντεμπούτο του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Εuroleague και το παιχνίδι κόντρα στην Εφές στην Τουρκία που έρχεται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο βουλγαρικό Sportal:

Για το ντεμπούτο του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ: «Νιώθω τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω. Έχασα τον αγώνα και αυτός είναι ειλικρινά ο κύριος λόγος που επέστρεψα. Σήμερα, δεν ξέρω καν πώς ήμουν στο γήπεδο, αλλά ξέρω ότι είμαι χαρούμενος και ευγνώμων. Φυσικά, είναι πάντα καλύτερο να ξεκινάς με νίκη. Για την ομάδα μας, ως νεοφερμένη, κάθε αγώνας θα είναι σημαντικός και θα είναι σαν τον προηγούμενο, θα έλεγα. Καλή αρχή για εμάς».

Για το παιχνίδι κόντρα στην Εφές στην Τουρκία: «Θα δούμε, ανυπομονώ να δω πρώτα αυτούς τους ανθρώπους, θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα, αλλά θέλω να δω τον εαυτό μου όπως είμαι σε κάθε άλλο παιχνίδι. Θα δούμε, θα προσπαθήσω, αλλά ναι, πέρασα πέντε υπέροχα χρόνια εκεί, έχω υπέροχες αναμνήσεις. Εκεί κατάφερα να επιβληθώ στην Εuroleague».