Το SDNA στο Αμπου Ντάμπι για τα παιχνίδια Νικς-Σίξερς!

Η preseason του ΝΒΑ ξεκινάει σήμερα στην «Etihad Arena», κάτι, που συμβαίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Η Ευρωλίγκα ξεκίνησε, σήμερα ξεκινάει και το ΝΒΑ. Όχι η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος, αλλά τα ματς προετοιμασίας. Και όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, η αρχή λαμβάνει μέρος στο Αμπου Ντάμπι. Εκεί, όπου σήμερα (στις 19.00) και το Σάββατο θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Νιου Γιορκ Νικς με τους Φιλαντέλφια Σίξερς.

Οι Νικς με νέο προπονητή τον Μάικ Μπράουν και μεγάλο αστέρι τον Ρικ Μπράνσον θα προσπαθήσουν φέτος να πάνε ως το τέλος. Κάτι, που δεν μπόρεσαν τη χρονιά, που μας πέρασε. Οι Σίξερς ήταν απογοητευτικοί πέρυσι, έχοντας προβλήματα τραυματισμών. Αυτό, που θέλουν φέτος είναι πάνω από όλα να μην έχουν τέτοια προβλήματα.

Ο Μπαχαμέζος Βαλντέζ Ετζκομπ είναι το νέο μεγάλο αστέρι, που έχει να παρουσιάσει η ομάδα της Φιλαντέλφια.

