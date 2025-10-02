Γκούντουριτς: «Στόχος της Αρμάνι η συμμετοχή στα πλέι οφ»

Ο Μάρκο Γκούντουριτς σε δηλώσεις του μίλησε για την απόφασή του να μετακομίσει στην Αρμάνι και τους φετινούς στόχους της ιταλικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Gazzetta dello Sport»:

Για το τι πήγε λάθος την περασμένη σεζόν στην Αρμάνι: «Δεν ξέρω πραγματικά γιατί δεν ήμουν εδώ, αλλά νομίζω ότι τώρα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, με ένα συμπαγές μείγμα εμπειρίας, νεότητας και ταλέντου. Είμαι ενθουσιασμένος: αυτή η ομάδα αξίζει τουλάχιστον να φτάσει στα πλέι οφ της Euroleague, όπως και ο σύλλογος και η οργάνωση, που είναι του υψηλότερου επιπέδου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο στόχος μας φέτος πρέπει να είναι η συμμετοχή στα πλέι οφ. Η επίτευξη αυτού θα ήταν τεράστια. H Euroleague είναι πολύ δύσκολη, με τους συλλόγους να επενδύουν σημαντικούς πόρους και ο αριθμός των ομάδων κορυφαίου επιπέδου έχει αυξηθεί».

Για την απόφασή του να μετακομίσει στο Μιλάνο: «Μίλησα πολύ με τον προπονητή και αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αποφάσισα να έρθω. Είχα επίσης πολλές συζητήσεις με τον Γενικό Διευθυντή Xρήστο Σταυρόπουλο και μου άρεσε πολύ το έργο και το όραμα πίσω από τον σύλλογο».

Για τους στόχους της ομάδας: «Νομίζω ότι η φιλοδοξία είναι πάντα να στοχεύουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Μιλώντας με τα παιδιά και το σταφ, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε βήμα βήμα. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ιταλία θα σήμαινε ήδη μια επιτυχημένη σεζόν, δεδομένου ότι πέρυσι η ομάδα έχασε τόσο τον τίτλο του πρωταθλήματος όσο και το Κύπελλο Ιταλίας. Και στην Euroleague, η συμμετοχή στα πλέι οφ θα ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αλλά η σεζόν είναι μεγάλη και με περισσότερες ομάδες τώρα στην Euroleague, είναι πολύ δύσκολο».