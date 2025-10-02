Επιστρέφει στους Σίξερς με μονοετές συμβόλαιο ο Κουέντιν Γκράιμς

Ο Κουέντιν Γκράιμς δεν κατάφερε να βρει στην αγορά το συμβόλαιο που έψαχνε, παίρνοντας την απόφαση να επιστρέψει στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Ο 25χρονος γκαρντ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας που θα του αποφέρει 8.7 εκατ δολάρια, ενώ η συμφωνία θα προβλέπει και οψιόν no trade!

Έτσι, ο Γκράιμς ελέγχει την τύχη του για την φετινή σεζόν και το επόμενο καλοκαίρι θα βγει ξανά στην αγορά, αυτή τη φορά σαν unrestricted free agent, προκειμένου να βρει το συμβόλαιο που έψαξε φέτος.

O Γκράιμς την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε σε 28 αγώνες με την φανέλα των Σίξερς, έχοντας 21.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας μια πολύτιμη λύση για τον Νικ Νερς.