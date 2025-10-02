Ο Γιόβιτς υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ

Οι Μαϊάμι Χιτ «έδεσαν» τον Νίκολα Γιόβιτς, με νέο συμβόλαιο που θα αποφέρει στον Σέρβο φόργουορντ συνολικά 62.4 εκατ δολάρια.

Ο νεαρός Σέρβος αποτελεί ένα από τα μεγάλα ταλέντα που διαθέτουν στο ρόστερ τους οι Μαϊάμι Χιτ, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος στο ροτέισον του Έρικ Σποέλστρα.

Οι Χιτ, μάλιστα αποφάσισαν να προσφέρουν στον Γιόβιτς τετραετή επέκταση στο συμβόλαιο του, που θα αποφέρει στον νεαρό φόργουορντ, το ποσό των 62.4 εκατ. δολαρίων.