Ο Γιόβιτς υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ

Ο νεαρός Σέρβος αποτελεί ένα από τα μεγάλα ταλέντα που διαθέτουν στο ρόστερ τους οι Μαϊάμι Χιτ, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος στο ροτέισον του Έρικ Σποέλστρα.
Οι Χιτ, μάλιστα αποφάσισαν να προσφέρουν στον Γιόβιτς τετραετή επέκταση στο συμβόλαιο του, που θα αποφέρει στον νεαρό φόργουορντ, το ποσό των 62.4 εκατ. δολαρίων.
Miami Heat forward Nikola Jovic has agreed to a four-year, $62.4 million rookie contract extension with the franchise, Jeff Schwartz, Sean Kennedy and Jared Mucha of Excel Sports Management tell ESPN. Jovic averaged a career-high 10.7 points last season as his Heat role elevates. pic.twitter.com/QWYw7nqxp7— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025