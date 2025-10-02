Επιστρέφει στα παρκέ ο Κάιλ Γκάι με Exhibit10 συμβόλαιο στους Πέισερς!

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, διεκδικώντας ένα συμβόλαιο στους Ιντιάνα Πέισερς!

Ο Κάιλ Γκάι στα 27 του, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όμως έναν χρόνο μετά επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Οι Ιντιάνα Πέισερς προσέφεραν στον Γκάι Exhibit10 συμβόλαιο, προκειμένου να συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ και να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Έτσι, ο Κάιλ Γκάι θα δώσει την δική του «μάχη» στην pre-season για να πάρει ένα συμβόλαιο από τους Ιντιάνα Πέισερς, προκειμένου να κάνει το μεγάλο comeback στα παρκέ.

Επί της ουσίας του Exhibit10 συμβόλαιο, προσφέρει σε έναν καλαθοσφαιριστή την ευκαιρία να συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ με το μίνιμουμ των αποδοχών και αν πείσει να του προσφερθεί συμβόλαιο two-way μέχρι το τέλος της σεζόν.