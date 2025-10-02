Για το 2/2 ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεάλ Μαδρίτης (21:45) για την 2η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στην διαβολοβδομάδα.

O Ολυμπιακός εκκίνησε νικηφόρα την Euroleague, πέρασε νικηφόρα έστω και δύσκολα από την Μπασκόνια και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην διοργάνωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Πέμπτης (21:45, 2/10) δίνουν το πρώτο σοβαρό τεστ στην Euroleague αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέραν του Κίναν Έβανς έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του ετοιμοπόλεμους και στοχεύει στο 2/2.

Από την άλλη η «Βασίλισσα» ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να πέφτει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα γνωρίζοντας την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 74-68.

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί