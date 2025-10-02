Για το 2/2 ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη κόντρα στην Ρεάλ

O Ολυμπιακός εκκίνησε νικηφόρα την Euroleague, πέρασε νικηφόρα έστω και δύσκολα από την Μπασκόνια και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην διοργάνωση.
Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Πέμπτης (21:45, 2/10) δίνουν το πρώτο σοβαρό τεστ στην Euroleague αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ στην Μαδρίτη. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέραν του Κίναν Έβανς έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του ετοιμοπόλεμους και στοχεύει στο 2/2.
Από την άλλη η «Βασίλισσα» ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να πέφτει θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα γνωρίζοντας την ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 74-68.
Πέμπτη 2/10
21:30 Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί