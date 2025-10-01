Άρης: Η τρομερή εμφάνιση του Τζόουνς και βασικός υποψήφιος MVP της πρεμιέρας (vid)

O Μπράις Τζόουνς έκανε μια τρομερή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Eurocup οδηγώντας τον Άρη στη νίκη μέσα στην έδρα της Βενέτσια.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στο Eurocup, σπάζοντας μάλιστα το δικό του ρεκόρ πόντων. Κόντρα στη Βενέτσια έβαλε 26 πόντους με 9/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 5/7 βολές, ενώ γέμισε την στατιστική του με 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 32'47'' συμμετοχής, αποφέροντάς του 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, στη χθεσινή βραδιά των τεσσάρων παιχνιδιών ο Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος όλων από τις νικήτριες ομάδες, βάζοντας δυνατή υποψηφιότητα για να αναδειχθεί MVP της 1ης αγωνιστικής.

Δείτε όλα όσα έκανε ο Αμερικανός γκαρντ: