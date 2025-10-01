ΔΣ ΕΣΑΚΕ: Οκτώ ξένοι δηλώνονται πλέον στην GBL, αυξήθηκε η αμοιβή των διαιτητών

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποφασίστηκε η αύξηση δήλωσης των ξένων παικτών από εφτά σε οκτώ.

Έτσι, κάθε ομάδα της GBL θα μπορεί πλέον να έχει δηλωμένους για τα ματς του πρωταθλήματος οκτώ ξένους αντί για εφτά που ίσχυε μέχρι πέρσι.

Ωστόσο, συνεχίζει να ισχύει το όριο των έξι ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι, με τις ομάδες να δηλώνουν τις επιλογές του πριν την έναρξη των αγώνων.

Παράλληλα, ορίστηκαν οι τιμές για τα παράβολα δήλωσης για τον έβδομο ξένο σε 5.000 ευρώ και για τον όγδοο ξένο σε 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, αυξήθηκε κατά 20% η αμοιβή των διαιτητών ανά αγώνα, με τις ψήφους των εκπροσώπων των ομάδων στο εν λόγω θέμα να είναι 11-2.