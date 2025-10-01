Η ανέκδοτη ιστορία με τα... 500 σουτ του Ναν στην Αυστραλία στις 07:00 το πρωί! (vid)

Η "Magic Euroleague" του SDNA αποκάλυψε μία ανέκδοτη ιστορία με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν, που δείχνει πολλά για τη νοοτροπία του σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού Aktor.

Μετά το τέλος της νικηφόρας πρεμιέρας του «τριφυλλιού» η "Magic Euroleague" ήταν συνεπής στο ραντεβού της με το κοινό και ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αποκάλυψε μία ανέκδοτη ιστορία από το ταξίδι στην Αυστραλία.

Όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν ένα εξοντωτικό ταξίδι από θέμα χρόνου και κούρασης, με την «πράσινη» αποστολή να αναχωρεί από την Αθήνα το Σάββατο στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και να φτάνει στη Μελβούρνη τα ξημερώματα της Δευτέρας (05:30 το πρωί, ώρα Αυστραλίας).

Ύστερα από μία ώρα, λοιπόν, άπαντες είχαν φτάσει στο ξενοδοχείο και -σχεδόν- όλοι ετοιμάζονταν να μπουν στα δωμάτιά τους και να ξεκουραστούν έπειτα από 24+ ώρες σε πτήσεις και αεροδρόμιο. Βέβαια, υπήρχε και μία... εξαίρεση.

Ο Κέντρικ Ναν, περίπου στις 07:00 το πρωί, τηλεφώνησε στον assistant coach του Εργκίν Αταμάν, Σάββα Καμπερίδη και τον ρώτησε αν θέλει να πάνε για μία ατομική προπόνηση και μερικά σουτ. Ο Έλληνας προπονητής φυσικά δέχτηκε το... κάλεσμα του περσινού MVP και οι δυο τους δούλεψαν μαζί για 1,5 ώρα.

Έπειτα από... 500 σουτ και ένα «γεμάτο» ατομικό πρόγραμμα ο Ναν υποστήριξε πως του άρεσε αυτή η προπόνηση, γιατί ήθελε να μπει σε ρυθμό και να βγάλει την κούραση από πάνω του.

Η παραπάνω ιστορία αρκεί για να καταλάβει οποιοσδήποτε το πώς σκέφτεται ο σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» και το πόσο αφοσιωμένος είναι.

