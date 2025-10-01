Ίσαλο: «Το παιχνίδι θα γίνει πιο γρήγορο στο μέλλον»

Ο προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις, Τουόμας Ιισάλο, πιστεύει ότι το παιχνίδι θα γίνεται μόνο πιο γρήγορο στο μέλλον, λέγοντας ότι τη δεκαετία του 2030, το σημερινό παιχνίδι θα πρέπει να φαίνεται αργό.

Ο Τουόμας Ίσαλο είναι έτοιμος για την πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ ως head coach των Μέμφις Γκρίζλις, με τον Φινλανδό τεχνικό να μιλάει στην συνέντευξη Τύπου της ομάδας του την Τρίτη για το στυλ του μπάσκετ που θέλει να εφαρμόσει.

«Υπάρχουν μερικά διαφορετικά πράγματα σε αυτό όσον αφορά τον ρυθμό του μπάσκετ. Πρώτα απ 'όλα, θα πρέπει να είναι πολύ, πολύ, συγκεκριμένο σχετικά με τις μετρήσεις που χρησιμοποιείτε.Έτσι, αν χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, έναν δείκτη ρυθμού, αυτό μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, ότι αν η ομάδα παίρνει πολλά επιθετικά ριμπάουντ οι κατοχές χρειάζονται περισσότερο χρόνο, άρα υπάρχουν λιγότερες κατοχές».

«Το YouTube είναι γεμάτο με βίντεο. Μπορείτε να δείτε πώς ήταν το μπάσκετ τις δεκαετίες του '60, του '70, του '80, του '90, του 2000, του 2010, του 2020. Ακόμα και η ομάδα που επικρίθηκε γι' αυτό, ξέρετε, οι D'Antoni Suns, θα έπαιζαν πολύ αργό ρυθμό με τα σημερινά δεδομένα».

«Και στην πραγματικότητα, νιώθω ότι, τη δεκαετία του 2030, το παιχνίδι από σήμερα θα πρέπει να φαίνεται αργό. Απλώς λόγω της εγγενούς δομής του μπάσκετ, όπου έχεις τις καλύτερες πιθανότητες να σκοράρεις όταν ο αντίπαλος δεν είναι ακόμη οργανωμένος στην άμυνά του».