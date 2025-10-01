Πανιώνιος: Να αποκτήσει ξανά ρόλο πρωταγωνιστή στην Α1 - Τι δήλωσαν Παβλίσεβιτς και Γκίκας

Το τζάμπολ της Stoiximan GBL 2025-26, το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου, πλησιάζει και το www.gbl.com.gr συνεχίζει τα αφιερώματα στις ομάδες που μετέχουν στο 34ο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή στο αφιέρωμά της:

«Οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν δυναμικά στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ την περασμένη σεζόν, την φετινή επιστρέφουν και στην Ευρώπη ύστερα από 11 χρόνια με την συμμετοχή τους στο Eurocup, και όσον αφορά στην Stoiximan GBL θέλουν να αποκτήσουν ξανά ρόλο πρωταγωνιστή.

Αυτή, τουλάχιστον, ήταν η κατεύθυνση της έντονης δραστηριοποίησης τους στις μεταγραφές στην off season. Από το ρόστερ της προηγούμενης σεζόν παρέμειναν μόνο οι Νίκος Γκίκας, Γιώργος Τσαλμπούρης.

Αποκτήθηκαν οι διεθνείς γκαρντ Μιχάλης Λούντζης (την περασμένη σεζόν στον Προμηθέα), Τζορτζ Πάπας (την προηγούμενη περίοδο στο Περιστέρι), ο 22χρονος γκαρντ Σωτήρης Οικονομόπουλος (την περυσινή σεζόν έπαιξε σε Ερμή Σχηματαρίου και Προμηθέα Βίκος Cola) και ο νεαρός φόργουορντ σέντερ Ανδρέας Πατρίκης που έκανε με το Λαύριο το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL την περασμένη σεζόν.

Από τους έξι Αμερικανούς που απέκτησε ο Πανιώνιος, οι πέντε έχουν αγωνιστεί στην Stoiximan GBL είτε την περασμένη σεζόν, είτε στο πρόσφατο παρελθόν. Ο προερχόμενος από την τουρκική Μπουγιουκτσεσμέ 34χρονος γκαρντ Μαρκέλ Σταρκς έπαιξε πριν οκτώ χρόνια στον Κόροιβο Αμαλιάδας. Ο Νέιτ Ουότσον ανέβασε τις… μετοχές του στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ πριν μετακινηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Σαραγόσα.

Συμπαίκτης του Ουότσον στην θεσσαλική ομάδα ήταν ο Ματ Λιούις, ο οποίος, πάντως ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ. Ο 26χρονος ψηλός Τζάκσον Κρούζερ έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική χρονιά στην Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ mateco.

Ο Τζέιλ Χάντς, συστήθηκε στους Έλληνες φιλάθλους ως παίκτης του ΠΑΟΚ mateco την σεζόν 2022-23, συνέχισε στο Περιστέρι στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου 2023-24 και επιστρέφει στην Stoiximan GBL προερχόμενος από την Βαρέζε για λογαριασμό του Πανιωνίου.

Ο 24χρονος Τάιλερ Γουόλ έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική καριέρα του την περασμένη σεζόν στην Ζαντάρ. Ακόμη και ο νέος κόουτς των «κυανέρυθρων», είναι παλιός γνώριμος του Πρωταθλήματος και ιδιαίτερα του Πανιωνίου. Ο Λούκα Παβίσεβιτς επέστρεψε στον «Ιστορικό» ύστερα από 18 χρόνια από την «παρθενική» του σεζόν στην Stoiximan GBL».

«Για τα επόμενα βήματα»

Λούκα Παβίσεβιτς (προπονητής): «Αυτή τη χρονιά ο Πανιώνιος αποφάσισε να χτίσει την ομάδα του για τα επόμενα βήματα στην Stoiximan GBL και το BKT Eurocup, έτσι όλοι οι παίκτες είναι νέοι.

Όλη η προετοιμασία ήταν πρώτα για να ταιριάξουμε όλες τις νέες προσωπικότητες σε ενιαίο κεφάλαιο και να το κάνουμε αυτό σε μια πλατφόρμα μπάσκετ όσο το δυνατό πιο καλά σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Προσπαθούμε να πάμε πιο ψηλά το συντομότερο δυνατό για την έναρξη των υποχρεώσεών μας.

Στην Ελλάδα είναι δύσκολο να σκεφτούμε ότι θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ότι όλες οι ομάδες προόδευσαν πολύ τα τελευταία χρόνια και θα είναι μια δυνατή διοργάνωση. Οι ομάδες θέλουν να εντυπωσιάσουν, να κάνουν χαρούμενους τους οπαδούς και εύχομαι να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα».

«Γεμάτο γήπεδο και καλό μπάσκετ»

Νίκος Γκίκας (αρχηγός): «Αρχίζουμε μια νέα προσπάθεια, σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται πολύ πιο δυνατό από το περσινό και με έντονη την επιθυμία να κάνουμε καλύτερη πορεία, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι ανοίγεται μπροστά μας ένας «μαραθώνιος» με δεδομένο ότι πέρα από τους αγώνες στην Stoiximan GBL έχουμε και τις ευρωπαϊκές στο BKT Eurocup, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Πανιώνιος έχει επιστρέψει για τα καλά σε υψηλό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Θέλουμε να δούμε γεμάτο το γήπεδό μας, θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ κι εύχομαι ολόψυχα να έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, με τον κόσμο να το ευχαριστιέται και να διεξάγονται όλες οι αναμετρήσεις σε πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Και πρέπει όλοι να συμβάλουμε σε αυτό».

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 0 Νέιτ Ουότσον Σέντερ 2.08 19/10/1998 ΗΠΑ 2025 2 Μαρκέλ Σταρκς Γκαρντ 1.85 21/2/1991 ΗΠΑ 2025 3 Τζορτζ Πάπας Γκαρντ 1.96 15/4/1998 Ελλάδα / ΗΠΑ 2025 5 Μιχάλης Λούντζης Γκαρντ 1.98 4/8/1998 Ελλάδα 2025 7 Γιώργος Τσαλμπούρης Φόργουορντ / Σέντερ 2.17 22/6/1996 Ελλάδα 2024 9 Σωτήρης Οικονομόπουλος Γκαρντ 1.91 29/8/2003 Ελλάδα 2025 11 Ματ Λιούις Γκαρντ / Φόργουορντ 1.96 21/12/1998 ΗΠΑ 2025 33 Τάιλερ Γούολ Φόργουορντ / Σέντερ 2.02 7/3/2001 ΗΠΑ 2025 34 Τζάκσον Κρούζερ Φόργουορντ / Σέντερ 2.08 5/3/1999 ΗΠΑ 2025 40 Τζέιλεν Χαντς Γκαρντ 1.91 12/2/1999 ΗΠΑ 2025 41 Ανδρέας Πατρίκης Φόργουορντ / Σέντερ 2.02 13/11/2006 Ελλάδα 2025 88 Νίκος Γκίκας Γκαρντ 1.86 22/11/1990 Ελλάδα 2023 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Λούκα Παβίσεβιτς Ημερομηνία γέννησης: 17/6/1968 Χώρα: Μαυροβούνιο Στο «τιμόνι» της ομάδας από: 2025 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δημήτρης Τσαλδάρης, Αντώνης Κουρμούλης TEAM MANAGER: Άγγελος Κωνσταντόπουλος ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Στράτος Τσαμπής ΓΙΑΤΡΟΣ: Γεώργιος- Γρηγόριος Καραχάλιος ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ: Αναστάσιος Μάτσος, Κωνσταντίνος Σπαθής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Χάρης Ζιώγας

Έτος ίδρυσης: 1890

Πρόεδροι: Θεόδωρος Μικρόπουλος, Παναγιώτης Ηλιάδης

Τίτλοι: 1 Κύπελλο Ελλάδας (1991)

Κορυφαίοι στο επαγγελματικό πρωτάθλημα: Συμμετοχές: Μάριος Μπατής 174. Πόντοι: Γιώργος Διαμαντόπουλος 2.676

Έδρα: ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» (3.232 θέσεις)