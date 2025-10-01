Ανησυχία στη Μακάμπι για τον Λόνι Ουόκερ: Χτύπησε πέφτοντας πάνω στον προπονητή της Εφες

Άτυχος στάθηκε στην πρεμιέρα της Euroleague ο Λόνι Ουόκερ. Ο Αμερικανός σταρ της Ισταηλινής ομάδας τραυματίστηκε στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης, με έναν αρκετά περίεργο τρόπο.
Μετά από μια άστοχη προσπάθεια για τρίποντο, ο Ουόκερ έτρεξε πίσω στην άμυνα, αλλά κατά λάθος πάτησε το πόδι του προπονητή της Έφες, Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αστράγαλο.
Σύμφωνα με ενημέρωση από την ομάδα, η αρχική εξέταση έδειξε ότι ο Ουόκερ έχει τραυματιστεί στη φτέρνα. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις ή πότε θα επιστρέψει στο Ισραήλ.
Lonnie Walker went down with an apparent injury at the end of the game vs Anadolu Efes 🤕 pic.twitter.com/yXmAGnXDUa— BasketNews (@BasketNews_com) September 30, 2025