Ανησυχία στη Μακάμπι για τον Λόνι Ουόκερ: Χτύπησε πέφτοντας πάνω στον προπονητή της Εφες

Ο Λόνι Ουόκερ υπέστη έναν... περίεργο τραυματισμό, καθώς μετά από προσπάθεια του για τρίποντο έπεσε πάνω στον Ιγκόρ Κοκόσκοφ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αστράγαλο.

Άτυχος στάθηκε στην πρεμιέρα της Euroleague ο Λόνι Ουόκερ. Ο Αμερικανός σταρ της Ισταηλινής ομάδας τραυματίστηκε στα τελευταία δυο λεπτά της αναμέτρησης, με έναν αρκετά περίεργο τρόπο.

Μετά από μια άστοχη προσπάθεια για τρίποντο, ο Ουόκερ έτρεξε πίσω στην άμυνα, αλλά κατά λάθος πάτησε το πόδι του προπονητή της Έφες, Ιγκόρ Κοκόσκοφ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αστράγαλο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ομάδα, η αρχική εξέταση έδειξε ότι ο Ουόκερ έχει τραυματιστεί στη φτέρνα. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν θα χρειαστεί να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις ή πότε θα επιστρέψει στο Ισραήλ.