Επαναφέρει στο ρόστερ τον Γιάγκο Ντο Σάντος ο Ερυθρός Αστέρας

Ο Ερυθρός Αστέρας επαναφέρει στο ρόστερ του τον Γιάγκο Ντο Σάντος, παρά την αρχική απόφαση της σερβικής ομάδας το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ερυθρός Αστέρας το περασμένο καλοκαίρι ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιάγκο Ντο Σάντος, με την σερβική ομάδα να ενημερώνει τον παίκτη πως είναι ελεύθερος να ψάξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου αποφάσισε να επαναφέρει τον Βραζιλιάνο γκαρντ στο ρόστερ μετά τους συνεχείς τραυματισμούς. Όπως ενημέρωσε ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ντο Σάντος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και το επόμενο διαστημα θα ενταχθεί στις προπονήσεις κα στην διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο 26χρονος άσος είχε 6,3 πόντους, 3,3 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 7,5 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο σε 35 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα την περασμένη σεζόν.