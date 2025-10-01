Ουόρντ: «Ένιωσα πεταλουδίτσες στο πρώτο μου σουτ, πολύ physical η Ρεάλ»

Ο Τάισον Ουόρντ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 2η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στο ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» και τον τρόπο παιχνιδιού της ισπανικής ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η νίκη είναι νίκη. Είναι σπουδαίος τρόπος να ξεκινήσεις τη σεζόν».

Για το πρώτο του ματς με τον Ολυμπιακό στην Euroleague: «Είχα πεταλούδες μέσα μου. Έφυγαν μόλις πήρα το πρώτο σουτ. Όλα τα υπόλοιπα ήταν σαν δεύτερη φύση».

Για τους 11 πόντους που σκόραρε: «Το να βγω έξω και να παίξω μπάσκετ με κάνει να νιώθω καλά. Τα πράγματα πήγαν καλά».

Για το ματς με τη Ρεάλ: «Νομίζω θα είναι ίδιος τύπος παιχνιδιού, πολύ physical. Έχουν πολύ έμπειρους παίκτες».

Για τη θέση που του ταιριάζει περισσότερο: «Γενικά νιώθω τον εαυτό μου παντού. Είναι περισσότερο να συνηθίσω την σύνθεση με την οποία βρίσκομαι και μετά να βρω τρόπους να είμαι πιο αποδοτικός».

Για τη συνύπαρξη με παίκτες όπως ο Βεζένκοβ και ο Φουρνιέ: «Είναι το καλύτερο μάθημα, ειδικά στην δεύτερη χρονιά μου στην EuroLeague. Αυτά τα παιδιά παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο πολύ καιρό. Βγαίνω έξω και προσπαθώ να δείξω ότι ανήκω εκεί. Προσπαθώ να πάρω όση περισσότερη πληροφορία μπορώ εντός και εκτός παρκέ».