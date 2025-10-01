Παπαδόπουλος: «Με το Τουρνουά Αιγαίου δίνουμε στα παιδιά περισσότερους αγώνες και προσοχή»

Ο Τεχνικός Σύμβουλος του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ, Κώστας Παπαδόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Τα παιδία παίζει» του EOK WebRadio με τον Αργύρη Παγαρτάνη και τον Αριστείδη Νικολακόπουλο και μίλησε για το Τουρνουά Αιγαίου, καθώς και για τη διαφορετική μορφή του φετινού Τουρνουά Ενώσεων.

Αναλυτικά είπε:

Για το Τουρνουά Αιγαίου: «Έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, νωρίτερα από πέρυσι, το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Στην αρχή επικεντρωθήκαμε στα νησιά του Αιγαίου. Ενώ πέρυσι διοργανώσαμε ένα Τουρνουά Αιγαίου, την 25η Μαρτίου, υπήρχε η ιδέα από τότε για φέτος να γίνουν δύο διοργανώσεις, μία την 28η Οκτωβρίου και μία την 25η Μαρτίου. Έτσι θα δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν και θα τους δώσουμε επίσης περισσότερα παιχνίδια, απ’ τα οποία θα πάρουν εικόνες και παραστάσεις που είναι πολύ χρήσιμες για την εξέλιξή τους. Από τέλη Αυγούστου ξεκινήσαμε τα ταξίδια, εγώ πήγα σε όλες τις Τοπικές Επιτροπές και τις Ενώσεις στα νησιά. Με την παρουσία των ενωσιακών προπονητών κάναμε την προπόνηση, ήρθαν τα παιδιά με μεγάλη χαρά και έδειξαν τρομερή πειθαρχεία και ζήλο, έδωσαν το 100%. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έκαναν τεράστια προσπάθεια. Πήραν μια εικόνα και της φιλοσοφίας μας. Θα επαναληφθεί το ταξίδι στα νησιά, θα ξαναγίνει μια προπόνηση και από εμένα και από κάποιον άλλον ομοσπονδιακό προπονητή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξής τους, αλλά και να παίρνουν κάτι διαφορετικό από κάποιον άλλον προπονητή, με άλλες παραστάσεις. Τα παιδιά στα νησιά έχουν πολλά προβλήματα, έχουν πολλές μετακινήσεις, δυστυχώς έχουν λίγους αγώνες σε σχέση με άλλα παιδιά στη Στερεά Ελλάδα, γι’ αυτό είναι και ένα σκεπτικό να διοργανώσουμε αυτά τα τουρνουά, ούτως ώστε να τα ενισχύσουμε με περισσότερους αγώνες».

Για τις δύο διοργανώσεις του Τουρνουά Αιγαίου: «Θα γίνει το πρώτο τουρνουά 25 με 27 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη, με συμμετοχή πέντε ομάδων. Θα παρευρεθούμε όλοι οι ομοσπονδιακοί προπονητές να παρακολουθήσουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε μια ανατροφοδότηση και κάποιες συμβουλές. Μόλις γίνουν τα δύο αυτά τουρνουά θα υπάρξει και μια μεικτή νήσων, όπως και πέρυσι, η οποία θα κατέβει στο Final-8 του Τουρνουά Ενώσεων. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Είχε ξεκινήσει από πρόπερσι, απλά πέρυσι έδωσα κι εγώ το παρών. Ήδη οι ομάδες κάνουν μεγάλη προσπάθεια και ακολουθούν τις συμβουλές που δώσαμε και τη φιλοσοφία. Είμαι χαρούμενος γιατί είδα κάποια παιδιά τα οποία μελλοντικά θα καλεστούν να δοκιμαστούν στις Εθνικές μας. Έγινε η καταγραφή και μελλοντικά θα τα καλέσουμε για να κάνουν το δοκιμαστικό τους».

Για το ότι υπάρχει μια συνεχής και δυναμική διαδικασία όσον αφορά την παρακολούθηση των παιδιών: «Τα παρακολουθούμε και αυτά τα παιδιά, δεν είναι… παραμελημένα, προσέχουμε και τα παιδιά στα νησιά δηλαδή. Κάναμε τις προπονήσεις, φτιάξαμε τις μεικτές των Τοπικών Επιτροπών και των Ενώσεων. Αυτές δουλεύουν με τους ενωσιακούς προπονητές και υπάρχει σχεδόν καθημερινή επικοινωνία μαζί τους, γιατί θέλουμε να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία που θέλουμε σαν Ομοσπονδία να ακολουθούμε. Γενικότερα υπάρχει καθημερινή ανατροφοδότηση κι απ’ τους ενωσιακούς προπονητές, γιατί ένας άλλος ρόλος τους είναι να παρακολουθούν αγώνες και να μας στέλνουν μια αναφορά για την εξέλιξη όλων των παιδιών. Επομένως, παίρνουμε την πληροφορία, δίνουμε το παρών και με φυσική παρουσία και τα παρακολουθούμε και στα παιχνίδια».

Για την προσέγγισή τους στα παιδιά σχετικά με το κομμάτι εκτός του μπάσκετ: «Αρχικά, όταν μαζεύουμε όλα τα παιδιά στις προπονήσεις, τους λέμε πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτούν είναι το σχολείο και οι σπουδές τους και τους εξηγούμε και το γιατί. Επικεντρωνόμαστε, επίσης, στη σωστή νοοτροπία. Για να μπορέσει να εξελιχθεί και να προχωρήσει ένας παίκτης, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή νοοτροπία, να είναι καλός συμπαίκτης, να είναι εργατικός, να βάζει στόχους. Κι εδώ τους εξηγούμε το γιατί».

Για το τουρνουά “Gen A Stars”: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει πάρα πολλές δράσεις. Φέτος προσθέσαμε και το “Gen A Stars U16”, το οποίο προέρχεται από αυτήν τη γενιά. Είναι πολύ χρήσιμο και για τα παιδιά της ηλικίας των παίδων να παίξουν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ανταγωνιστικά ματς και να δουν σε τι επίπεδο βρίσκονται, μέχρι να φτάσουν στο Πανελλήνιο που βρίσκονται μερικές απ’ τις καλύτερες ομάδες της χώρας σε αυτό το επίπεδο. Όλη η διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Κάποιος μπορεί να το δει σαν επίσημα φιλικά, άλλος σαν ένα ακόμα πολύ ανταγωνιστικό ματς, αλλά το σίγουρο είναι πως μόνο θετικό είναι γι’ αυτά τα παιδιά. Σιγά-σιγά περισσότερες επαρχιακές ομάδες θα μπαίνουν στην τελική φάση, γιατί ήδη και στην επαρχία αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Παίκτες βελτιώνονται και έχουν και αρκετό χρόνο συμμετοχής».

Για τις μεικτές νότου και βορρά στο τουρνουά Rising Stars: «Όπως και πέρυσι ήρθαν και δοκιμάστηκαν πάρα πολλά και διαφορετικά παιδιά στους αγώνες. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιους παίκτες που μας ενδιαφέρουν και παρακολουθούμε να τους δούμε και υπό αγωνιστικές συνθήκες, πώς αντιδρούν, πώς συμπεριφέρονται, αν μπορούν να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία μας. Αυτό το κομμάτι δεν είναι μόνο σαν αξιολόγηση, αλλά έχει και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί τους λέμε και τι θα πρέπει να βελτιώσουν έτσι ώστε μελλοντικά να στελεχώσουν τις εθνικές μας ομάδες».

Για το Τουρνουά Ενώσεων: «Από φέτος θα είναι τελείως διαφορετικό. Ήδη έχουν ξεκινήσει κι εκεί οι προπονήσεις απ’ τους περιφερειακούς μας προπονητές. Αυτήν τη στιγμή είναι στο στάδιο που βλέπουν τι εξέλιξη είχαν κάποιοι παίκτες που ξέραμε από πέρυσι, κάποιοι καινούργιοι παίκτες που εμφανίζονται. Θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα φτιαχτούν οι μεικτές ομάδες των Ενώσεων. Επειδή μες στη χρονιά τα παιδιά αλλάζουν και εξελίσσονται, παρακολουθούμε τους αγώνες και επικοινωνούμε με τους προπονητές τους και πάντα υπάρχει η “ανοιχτή πόρτα” να έρχονται παιδιά που μας ενδιαφέρουν και εξελίσσονται. Από φέτος, λοιπόν, θα γίνει σαν μια διοργάνωση τετραήμερη, η οποία θα είναι ξεχωριστή στο νότο και τον βορρά. Θα μαζευτούν οι έξι Ενώσεις του βορρά μαζί και αντίστοιχα οι έξι του νότου μαζί και θα παίξουν όλοι με όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για εμάς, γιατί θα πάμε σε ένα μέρος και θα δούμε όλα τα παιδιά, αλλά και για τα παιδιά που θα νιώσουν πώς είναι να ακολουθείς μια ομάδα, να κάνεις μια διανυκτέρευση. Με αυτόν τον τρόπο κάνουν φιλίες και γνωρίζονται μεταξύ τους. Πάλι θα βγουν οι τρεις πρώτες ομάδες του νότου και οι τρεις πρώτες του βορρά, μαζί με τη μεικτή των νήσων και τη μεικτή των Ενώσεων που δεν πέρασαν. Στο τέλος, φυσικά, θα κλείσουμε με τη γιορτή που κάναμε και πέρυσι την Πρωτομαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό, η οποία ήταν απόλυτα πετυχημένη».

Για τις κλήσεις στις Εθνικές ομάδες: «Κάθε καλοκαίρι υπάρχει “πονοκέφαλος” σε όλες τις Εθνικές. Υπάρχουν παιδιά αξιόλογα και ταλαντούχα. Από ‘κει και πέρα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να αφορούν ακόμα και το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης εκείνη την περίοδο ή θέματα υγείας. Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα στην οποία σίγουρα βρίσκονται τα ταλαντούχα παιδιά που θέλουμε να τους δώσουμε εμπειρίες και παραστάσεις ώστε να είναι έτοιμα μελλοντικά. Αυτό που δουλεύουμε είναι να προετοιμάσουμε παίκτες για την ανδρική ομάδα. Όταν με μια ομάδα δουλεύεις ένα καλοκαίρι και πας στους αγώνες, σίγουρα δεν πας να χάσεις. Τα παιδιά πρέπει να γίνουν νικητές, να μάθουν να ανταγωνίζονται. Μοχθούν, αφιερώνουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να αντιπροσωπεύσουν την Εθνική Ελλάδος. Ένα άλλο κομμάτι είναι να τους κάνουμε να καταλάβουν πως πρέπει να είναι περήφανοι που φορούν αυτήν τη φανέλα, γιατί είναι “βαριά”. Πολλές φορές γίνονται επιλογές που ο κόσμος μπορεί να μην τις καταλαβαίνει και είναι σεβαστή η άποψή του. Θα ήθελα να πω, επίσης, ότι το τελευταίο διάστημα με χαροποιεί πολύ που βλέπω αρκετά νεαρά παιδιά να έχουν χρόνο συμμετοχής και στην GBL και στην Elite League, που εκεί συμμετέχουν πάρα πολλά. Είναι μονόδρομος να τους δώσεις εμπιστοσύνη, γιατί μόνο έτσι θα βγάλουμε μια καινούργια “φουρνιά” και μεγάλους παίκτες. Κι άλλα παιδιά θα έρχονται σιγά-σιγά».

Για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ: «Είναι μεγάλη η χαρά μου. Έκανε ένα τρομερό Ευρωμπάσκετ U20 με εμάς, βρήκε ρυθμό, πήρε καλή ψυχολογία και μόλις του δόθηκε η ευκαιρία από τον κόουτς Σπανούλη στο Ευρωμπάσκετ Ανδρών την “άρπαξε”. Πολύ άξια έπαιζε και είχε ρόλο. Ήταν καλός και σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια όντως βοήθησε. Δεν ήταν ο νεαρός που απλά… έμπαινε. Θεωρώ ότι από ‘δω και στο εξής θα βγουν κι άλλα παιδιά. Και στο Σούπερ Καπ κάποιοι νεαροί παίκτες πρωταγωνιστούσαν και έπαιζαν χωρίς να θεωρούνται… μικροί πλέον».