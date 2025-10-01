Σπανούλης: «Έχουμε τον ίδιο στόχο και φέτος, την Euroleague»

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Μονακό κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 1η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στον στόχο που έχει και φέτος η γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα σεζόν στην Euroleague. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, ψυχικά και σωματικά, αλλά και από άποψη χημείας εντός του ομίλου.

Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα που φέτος έχει διαφορετική νοοτροπία. Είναι μια ταλαντούχα ομάδα με πολλές επικίνδυνες επιλογές. Είναι ο πρώτος αγώνας της σεζόν στην Euroleague, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση.

Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή τη νέα σεζόν, χωρίς να ξεχνάμε τι πετύχαμε πέρυσι. Φυσικά, θέλαμε το τρόπαιο και επιστρέφουμε με τον ίδιο στόχο και την ίδια νικηφόρα νοοτροπία».