Elite League: Αλλαγή ώρας στο Τρίκαλα - Μαχητές Πειραματικό

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρα στην αναμέτρηση των Τρικάλων με τους Μαχητές Πειραματικό για την 7η αγωνιστική της Elite League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι:



*Μετά από αίτημα του Δήμου Τρικκαίων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του γηπέδου, οι αγώνες ΑΟ Τρίκαλα – ΝΕ Μεγαρίδος της 08/11/2025 για την 7η αγωνιστική και ΑΟ Τρίκαλα – ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικό της 29/11/2025 για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Elite League αντί ώρας 17.00, θα διεξαχθούν ώρα 16.00 στο κλειστό γυμναστήριο Τρικάλων (Κατσιμήδου).



*Για συγκοινωνιακούς λόγους και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΕ Πικερμίου- ΑΣΚ Ιπποκράτης της 19/10/2025 για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της National League 2 (2ος όμιλος), αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 14.00 στο κλειστό γυμναστήριο «Διώνης» Πικερμίου