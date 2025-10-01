Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό» - Έδωσε το σύνθημα για Μπαρτσελόνα (vid)

Αναλυτικά η ομιλία του:
«Είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή όλοι μαζί κάναμε 3 προπονήσεις. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό που παίξαμε πολύ καλό ομαδικό μπάσκετ για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Την Παρασκευή έχουμε τον δεύτερο αγώνα, απέναντι σε καλύτερη ομάδα, την Μπαρτσελόνα, οπότε θα προετοιμαστούμε για αυτό. Πάμε»!
