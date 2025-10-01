Οριακή πλειοψηφία οι Ευρωπαίοι στην Euroleague (πίνακας)

Το ποσοστό των Ευρωπαίων παικτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ, πόσοι παίζουν μπάσκετ στη χώρα τους, τι λένε τα στοιχεία

Να το ξεκαθαρίσουμε. Η Euroleague μπορεί να είναι μια λίγκα που έχει την Ευρώπη ακόμη και στο όνομά της, αλλά όχι και τόσο μέσα στα… παρκέ της! Η πολυπολιτισμικότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στο μπάσκετ, αφού εκτός από τη φετινή συμμετοχή της Ντουμπάι από τα Εμιράτα, μια λεπτομερής καταγραφής στα ρόστερ των 20 μονομάχων δείχνει ότι μόλις το 55,2% από αυτούς είναι Ευρωπαίοι!

Χρειάζεται και ορισμός, βέβαια, για το τι είναι Ευρωπαίος. Κάποιος, δηλαδή, που ανεξάρτητα από την καταγωγή των γονέων του έχει γεννηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, έχει την υπηκοότητά της και αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της. Αν εξετάσουμε και το γενεαλογικό παρελθόν όσων έχουν καταγραφεί στην έρευνά μας ως Ευρωπαίοι, θα διαπιστώσουμε ότι οι παίκτες που γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκή χώρα από γονείς με αμιγώς ευρωπαϊκή καταγωγή είναι μειοψηφία στη διοργάνωση της ίδιας τους της ηπείρου!

Σημείο των καιρών; Πρόκειται, ασφαλώς, για κάτι γενικευμένο, που δεν «χτυπάει» μόνο το ελληνικό μπάσκετ με την αδιάκοπη (και δικαιολογημένη) γκρίνια για τα Ελληνόπουλα που δεν βρίσκουν χρόνο συμμετοχής στο ανώτερο επίπεδο. Κάποιες, όμως, από τις ιδιαίτερα προηγμένες μπασκετικά χώρες της Ευρώπης φρόντισαν να καλλιεργήσουν την… εξωστρέφεια: Από τους συνολικά 32 Γάλλους παίκτες που αγωνίζονται στη Euroleague οι 13 δεν παίζουν σε γαλλικές ομάδες. Πρωταθλητές σ’ αυτόν τον τομέα οι Σέρβοι, που εκτός από τους 14 παίκτες τους που αγωνίζονται σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρας βλέπουν και άλλους τόσους διασκορπισμένους στα ρόστερ των άλλων ομάδων. Η Ελλάδα, μετά και τον επαναπατρισμό του Ρογκαβόπουλου στον Παναθηναϊκό, έχει μείνει με μοναδικούς ξενιτεμένους τον Νικ Καλάθη και τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Από τους 333 παίκτες (γεννημένους το 2007 και μεγαλύτερους) που έχουν δηλωθεί επισήμως στα ρόστερ των 20 ομάδων της Euroleague, μόνο οι 184 είναι Ευρωπαίοι. Αγωνίζονται και 65 Αμερικανοί παίκτες, αλλά και άλλοι 39 που έχουν αποκτήσει διαβατήριο (κυρίως) ευρωπαϊκής χώρας και αγωνίζονται με την εθνική της ομάδα! Δηλαδή μια ολόκληρη αρμάδα 104 Αμερικανών παικτών φιλοξενείται στα ευρωπαϊκά (και αραβικά) παρκέ.

Από τους υπόλοιπους, οι περισσότεροι είναι Αφρικανοί που έχουν επιλέξει να κρατήσουν την υπηκοότητα της χώρας που γεννήθηκαν, Νοτιοαμερικάνοι που ψάχνουν ή δεν ψάχνουν για ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε χωρίσει τους παίκτες σε γηγενείς και μη. Πόσοι, δηλαδή, Γάλλοι παίζουν σε γαλλικές ομάδες και πόσοι στο εξωτερικό. Απ’ αυτό προκύπτει και άλλο στοιχείο: Ότι μόλις ο ένας στους τρεις παίκτες της Euroleague παίζει μπάσκετ στην ομάδα της χώρας που γεννήθηκε.

Στα ρόστερ των 20 ομάδων υπάρχει μόνο ένας Ασιάτης, ο Φιλιππινέζος Θίρντι Ραβένα της Ντουμπάι, και (έκπληξη!) κανένας Αυστραλός ή Νεοζηλανδός. Κάτι που έχει να συμβεί χρόνια στη Euroleague.