ΠΑΟΚ: Με Ζντοβτς και επιστροφές για να παραμείνει επιτυχημένος

Η Stoiximan Greek Basketball League μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση του πρωταθλήματος και συνεχίζει τα αφιερώματα, με αυτή τη φορά να είναι η σειρά του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Το τζάμπολ της Stoiximan GBL 2025-26, το προσεχές Σάββατο 4 Οκτωβρίου, πλησιάζει και το www.gbl.com.gr συνεχίζει τα αφιερώματα στις ομάδες που μετέχουν στο 34ο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ mateco.

Η σεζόν που πέρασε άφησε μία μάλλον γλυκό-πικρή επίγευση για τον ΠΑΟΚ mateco. Γλυκιά γιατί έφτασε πιο μακριά από τις αρχικές εκτιμήσεις και πικρή γιατί φάνηκε ότι μπορούσε να καταφέρει περισσότερα. Η νέα σεζόν τον βρίσκει σε ένα ακόμη σχεδόν ολικό «λίφτινγκ» αφού άλλαξε προπονητή και κράτησε μόνο δύο παίκτες από την ομάδα της προηγούμενης σεζόν.

Τα «κλειδιά» στον πάγκο πήρε ο Γιούρι Ζντοβτς που ξέρει καλά τα ελληνικά κατατόπια, δεδομένου ότι έπαιξε μπάσκετ στη χώρα μας (Ηρακλής, Πανιώνιος) ενώ κοουτσάρισε στο παρελθόν δύο ομάδες της (Ηρακλής, ΑΕΚ). Ο Σλοβένος έφτιαξε μία ομάδα συνδυάζοντας «μπαρουτοκαπνισμένους» Έλληνες με ξένους που. με την εξαίρεση ενός, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL. Τον φετινό και τον περσινό ΠΑΟΚ mateco συνδέουν μόνο ο Νίκος Περσίδης με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη.

Στο PAOK Sports Arena υπήρξαν 4+1 επιστροφές. Ο Αντώνης Κόνιαρης επέστρεψε για μία τρίτη θητεία μετά από τη σεζόν 2013-14 και την τριετία 2016-19, ενώ τη δεύτερη θητεία τους με τα ασπρόμαυρα θα κάνουν ο Θοδωρής Ζάρας (2017-19), ο Μάρβιν Τζόουνς (2021-22) και ο Διαμαντής Σλαφτσάκης (2022-23). Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και ο Γιώργος Φίλλιος που δεν έπαιξε στην επαγγελματική ομάδα του Δικεφάλου, όμως ξεπήδησε από τα τμήματα υποδομής του.

Με εξαίρεση τον Μάρβιν Τζόουνς οι ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ mateco θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL. Έβαλε στο ρόστερ τον Κλίβελαντ Μέλβιν που αγωνιζόταν στη Γαλλία, τον Στέφεν Μπράουν που έπαιζε στην Τσεχία, τον Κέι Τζέι Τζάκσον που έπαιζε στην Ουγγαρία, τον Μπεν Μουρ που προέρχεται από το Πρωτάθλημα του Ισραήλ και τον Λιθουανό Τόμας Ντίμσα που αγωνιζόταν στην Ισπανία.

«Κίνητρο τα 100 χρόνια του συλλόγου»

Γιούρι Ζντοβτς (προπονητής): «Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που επέστρεψα στην Ελλάδα. Εκτιμώ πολύ το Ελληνικό μπάσκετ και είμαι σίγουρος ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.

Δημιουργήσαμε μία ομάδα από την αρχή, έχουμε δουλέψει πολύ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε ακόμη περισσότερο για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που υπάρχουν, αλλά και σε όλα αυτά που εμείς θέλουμε να πετύχουμε με τον ΠΑΟΚ.

Ο σύλλογος συμπληρώνει μέσα στη νέα σεζόν τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και αυτό δημιουργεί περισσότερη πίεση. Είναι όμως και ένα ακόμη κίνητρο για όλους μας, ώστε να εκπροσωπήσουμε τον σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την στήριξή των φιλάθλων μας να πετύχουμε τους στόχους μας».

«Ακόμη πιο ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα»

Θοδωρής Ζάρας (αρχηγός): «Καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος, θέλω να ευχηθώ σε όλους, μία σεζόν χωρίς τραυματισμούς και με πολύ όμορφο θέαμα. Το νέο πρωτάθλημα περιμένουμε ότι θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό και με όλες τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Για την ομάδα μου, είναι μία ιδιαίτερη χρονιά, καθώς ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του το 2026 και αυτό μας δημιουργεί ακόμη περισσότερες ευθύνες. Θέλουμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από σκληρή δουλειά και με την συμπαράσταση των φιλάθλων μας να πετύχουμε τους στόχους μας».

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΨΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 2 Κλίβελαντ Μέλβιν Φόργουορντ 2.03 25/6/1991 ΗΠΑ 2025 6 Αντώνης Κόνιαρης Γκαρντ 1.96 30/9/1997 Ελλάδα 2025 10 Διαμαντής Σλαφτσάκης Φόργουορντ / Σέντερ 2.01 27/7/1994 Ελλάδα 2025 13 Θοδωρής Ζάρας Γκαρντ 1.97 12/8/1997 Ελλάδα 2025 15 Μανώλης Μάνης Γκαρντ 1.90 30/9/2009 Ελλάδα 2022 16 Κέι Τζέι Τζάκσον Γκαρντ 1.88 27/3/1998 ΗΠΑ 2025 17 Μάρβιν Τζόουνς Σέντερ 2.13 29/12/1993 ΗΠΑ 2025 18 Νίκος Περσίδης Φόργουορντ 2.01 8/9/1995 Ελλάδα 2024 20 Κωνσταντίνος Ιατρίδης Φόργουορντ / Σέντερ 2.07 14/10/2001 Ελλάδα 2024 22 Στέφεν Μπράουν Γκαρντ 1.80 27/3/1996 Ελλάδα 2025 25 Γιώργος Φίλλιος Γκαρντ 1.98 10/2/2002 ΗΠΑ 2025 26 Μπεν Μουρ Σέντερ 2.03 13/5/1995 Ελλάδα 2025 31 Χρήστος Μανθόπουλος Φόργουορντ 2.03 29/7/2006 Ελλάδα 2024 33 Τόμας Ντίμσα Γκαρντ / Φόργουορντ 1.96 2/1/1994 Λιθουανία 2025 34 Μιχάλης Νούσιος Σέντερ 2.03 7/4/2009 Ελλάδα 2022 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιούρι Ζντοβτς Ημερομηνία γέννησης: 13/12/1966 Χώρα: Σλοβενία Στην ομάδα από: 2025 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παντελής Μπούτσκος, Χαράλαμπος Καραΐσκος, Σταύρος Χατζηπέτρου ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ: Παναγιώτης Βασιλείου ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βαγγέλης Μαργαρίτης TEAM MANAGER: Μιχάλης Γιαννακίδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SCOUTING: Αστέριος Καλύβας ΓΙΑΤΡΟΣ: Ιωσήφ Γαβριηλίδης ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ: Άκης Χατζησταυρίδης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Μανώλης Σουανίδης, Γιώργος Τσουκαλάς, Πολύκαρπος Αρβανιτίδης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ: Μανώλης Βαλλιάνος

Έτος ίδρυσης: 1926

Πρόεδρος: Αθανάσιος Χατζόπουλος

Τίτλοι:

2 Πρωταθλήματα Ελλάδας (1959, 1992)

3 Κύπελλα Ελλάδας (1984, 1995, 1999)

1 Ευρωπαϊκό Κύπελλο (1991)

1 Κύπελλο Κόρατς (1994)

Κορυφαίοι στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα: Συμμετοχές: Βαγγέλης Μαργαρίτης 296. Πόντοι: Μπάνε Πρέλεβιτς 2.465.

Έδρα: ΠΑΟΚ Sports Arena (8.142 θέσεων)