Νέες μπάλες σε Α1 Γυναικών και Elite League

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν νέες μπάλες στα πρωταθλήματα της Α1 Γυναικών και της Elite League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα Εθνικά Πρωταθλήματα βρίσκονται προ των πυλών, η σεζόν 2025-26 αρχίζει και η Wilson θα βρίσκεται εκεί σε κάθε χτύπημα της μπάλας στο παρκέ.

Φέτος, θα κάνει κι ένα βήμα παραπάνω, αφού η Elite League και η A1 Γυναικών θα έχουν τις δικές τους branded μπάλες.

Τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΟΚ θα έχουν το καθένα την δική του μπάλα με υπογραφή, η οποία θα συνοδεύσει ομάδες, αθλητές και αθλήτριες σε κάθε συναρπαστικό αγώνα και κάθε στιγμή της χρονιάς! Παράλληλα, θα αποτελέσει ένα ακόμη κομμάτι του παζλ της ταυτότητας του κάθε πρωταθλήματος από το πρώτο τζάμπολ ως την… κούπα στο τέλος της φετινής διαδρομής.

Η Wilson, που ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι επίσημος συνεργάτης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και κάνει ένα ακόμη βήμα στη στήριξη του ελληνικού μπάσκετ. Για πρώτη φορά, οι διοργανώσεις στις οποίες η Wilson είναι η επίσημη μπάλα θα διεξαχθούν με custom σχεδιασμό, ειδικά προσαρμοσμένο για κάθε κατηγορία.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη χρονιά συνεργασίας, η Wilson φέτος προχωρά σε μια αναβάθμιση που αναδεικνύει τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση του αθλήματος και στην αναβάθμιση των διοργανώσεων. Η νέα custom μπάλα Wilson, που θα χρησιμοποιείται στην Α1 και Α2 Γυναικών, καθώς και στην Elite League, αντανακλά το όραμα της διάσημης εταιρίας για καινοτομία, ποιότητα και στήριξη του μπάσκετ σε κάθε επίπεδο».