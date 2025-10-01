Νέος χορηγός στο Basketball Champions League

H Ameresco SUNEL θα είναι ο νέος χορηγός του Basketball Champions League.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

«Σε ειδική τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Patrick Baumann House of Basketball, το Basketball Champions League (BCL) ανακοίνωσε επίσημα τη στρατηγική του συνεργασία με την Ameresco SUNEL, η οποία θα είναι ο Χορηγός της 10ης (Χ season) σεζόν της διοργάνωσης. Τον Όμιλο SUNEL εκπροσώπησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζυγούρας, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιλτιάδης Ζυγούρας, Πρόεδρος, και ο κ. Μιχαήλ Τρόντζος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων. Από το Basketball Champions League, στους παρευρισκόμενους περιλαμβάνονταν ο κ. Πατρίκ Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος, και ο κ. Benjamin Gauthier, Διευθυντής Εμπορικού και Μάρκετινγκ. Την αντιπροσωπεία της SUNEL υποδέχτηκε στο House of Basketball ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.

Αυτή η ιστορική ανακοίνωση βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία που χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Final Four του Basketball Champions League του 2025 στην Αθήνα, το οποίο υποστηρίχθηκε από την SUNEL.

Η Σεζόν Χ σηματοδοτεί την εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, με επικεφαλής πλέον την Ameresco SUNEL – μια κοινοπραξία μεταξύ της Ameresco Inc. (NYSE: AMRC) και της SUNEL, που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ευρώπη.

Η Ameresco, παγκόσμιος ηγέτης στην ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών και στις ενεργειακές υποδομές, προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία στην ενεργειακή απόδοση, τους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους και τη στρατηγική βιωσιμότητας. Με αποδεδειγμένο ιστορικό παροχής αποτελεσματικών λύσεων σε κυβερνητικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, η συμμετοχή της Ameresco ανεβάζει τη συνεργασία σε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας και κλίμακας.

Μαζί, οι εταίροι προσφέρουν βαθιά εμπειρία στην ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) και την ενεργειακή απόδοση, επιτρέποντας στην BCL και τα ενδιαφερόμενα μέρη της να προωθήσουν ενεργά τη βιωσιμότητα στις αθλητικές υποδομές σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την Πράσινη Συμμαχία, τη νεοσύστατη πρωτοβουλία της SUNEL που είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης αθλητικών χώρων, συγκροτημάτων φιλοξενίας και υποδομών μεγάλης κλίμακας.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η SUNEL συνεργάζεται με ιδιοκτήτες συλλόγων, φορείς εκμετάλλευσης χώρων εκδηλώσεων, δήμους και συνεργάτες υποδομών για να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις καθαρής ενέργειας – σχεδιασμένες για τη μείωση των εκπομπών, το χαμηλότερο κόστος ενέργειας και την υποστήριξη πιο βιώσιμων λειτουργιών.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε επίσημα τη στρατηγική μας συνεργασία με το Basketball Champions League και που λειτουργούμε ως χορηγός ονοματοδοσίας αυτής της ορόσημης δέκατης σεζόν — μαζί με τον έμπιστο συνεργάτη μας, την Ameresco», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ζυγούρας, Διευθύνων Σύμβουλος της SUNEL.

«Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για βιωσιμότητα, καινοτομία και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον κόσμο του αθλητισμού. Μέσω της νέας μας πλατφόρμας, The Green Alliance, ο στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά ιδιοκτήτες συλλόγων, ηγέτες φιλοξενίας, δήμους και ενδιαφερόμενους φορείς υποδομών — δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες που εκτείνονται σε όλους τους τομείς και συμβάλλουν σε πιο ανθεκτικές, έτοιμες για το μέλλον κοινότητες».

Ο Πατρίκ Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος του Basketball Champions League, πρόσθεσε:

«Κατά τη διάρκεια του Final Four στην Αθήνα, είδαμε από πρώτο χέρι τις ιδέες υποδομής που είχαν η Ameresco και η SUNEL για το μέλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων, γι' αυτό και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και με τις δύο, μέσω αυτής της νεοσύστατης συνεργασίας ονοματοδοσίας για τη Σεζόν Χ του Basketball Champions League. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία μακροπρόθεσμη αξία μαζί, για τους συλλόγους, τους φιλάθλους και τις πόλεις υποδοχής. Αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς πιο έξυπνες, πιο οικολογικές και πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις μπάσκετ».