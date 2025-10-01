Κερ: «Δεν ανησυχώ για το συμβόλαιό μου, θα δούμε στο τέλος της χρονιάς»

Παρά το γεγονός ότι η σεζόν 2025-26 είναι η τελευταία του στο ισχύον συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο Στιβ Κερ εμφανίστηκε απόλυτα ήρεμος και καθησυχαστικός για το μέλλον του.

«Δεν περιμένω καμία διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεν με απασχολεί καθόλου, δεν το σκέφτομαι. Πιστεύω ότι είναι λογικό για όλους να περιμένουμε το τέλος», τόνισε την Τρίτη, στην media day της ομάδας.

Ο 60χρονος τεχνικός έχει οδηγήσει τους «Πολεμιστές» σε τέσσερα πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018, 2022) στα 11 χρόνια του στον πάγκο και πέρσι είχε υπογράψει διετή επέκταση ύψους 35 εκατ. δολαρίων, που τον κρατά στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026. «Είμαι πολύ άνετος με το να μπω στη σεζόν έχοντας έναν χρόνο συμβολαίου. Είμαι απολύτως συντονισμένος με τον Τζο Λέικομπ (ιδιοκτήτης) και τον Μάικ Ντάνλιβι (general manager), δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», πρόσθεσε.

Το «παράθυρο» των Ουόριορς για διεκδίκηση τίτλου εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τους Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν και Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Κερ, πάντως, παρά το ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποχώρησης στο μέλλον, τόνισε πως παραμένει πλήρως αφοσιωμένος: «Λατρεύω τη δουλειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για μερικά χρόνια ακόμη. Όπως κι αν τελειώσει αυτή η συνεργασία, θα γίνει με τον σωστό τρόπο και με αμοιβαίο σεβασμό».