Οι Ουόριορς κράτησαν Κουμίνγκα, πήραν και Σεθ Κάρι

Θετική έκβαση είχαν οι διαπραγματεύσεις των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, που θα παραμείνει στην ομάδα για ακόμη δύο σεζόν.

Ο νεαρός φόργουορντ, που παρέμενε restricted free agent, δεν ήταν θετικός στην αρχική πρόταση των «Πολεμιστών», ωστόσο βλέποντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψει με το rookie συμβόλαιο, τελικά υποχώρησε.

Έτσι, ο Κουμίνγκα έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, που θα του αποφέρει συνολικά 48,5 εκατ δολάρια, με τους Ουόριορς να διατηρούν οψιόν επαναδιαπραγμάτευσης για το επόμενο καλοκαίρι.

Οι «Πολεμιστές», όμως δεν έμειναν μόνο στην ανανέωση του Κουμίνγκα, αφού ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους, με την απόκτηση του πολύπειρου γκαρντ και αδερφού του Στεφ Κάρι, Σεθ.

Ο Σεθ Κάρι υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκεια και για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του στο NBA, θα αγωνιστεί στο πλευρό του αδερφού του, Στεφ.

Breaking: Ending a summer-long stalemate, Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $48.5 million contract to return to the Golden State Warriors, agent Aaron Turner told ESPN. The deal has a team option designed for the contract to be ripped up and renegotiated next summer. pic.twitter.com/Xnklx7O0DD — Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2025