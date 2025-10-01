O «Ιστορικός» επιστρέφει στην Ευρώπη: Υποδέχεται την Τσέμνιτζ για το Eurocup ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες, με τον «Ιστορικό» να υποδέχεται στο κλειστό της Γλυφάδας την Τσέμνιτζ για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup.

Ο Πανιώνιος θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες και αν μη τι άλλο ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποδέχεται στην γερμανική Τσέμνιτζ (19:30) και θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί, προκειμένου να πάρει την απαραίτητη ώθηση να εκκινήσει με θετικό αποτέλεσμα μια δύσκολη διοργάνωση.

Όλοι στον οργανισμό του «Ιστορικού» διψούν και ανυπομωνούν για την σπουδαία αναμέτρηση και την επιστροφή στην Ευρώπη, σε ένα παιχνίδι που είναι το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για την ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς.