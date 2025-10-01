Σερέλης: «Το ζητούμενο ήταν η νίκη – Στόχος και οι τρεις τίτλοι»

Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν, μίλησε για τη νικηφόρα πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, αλλά και να τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε για αυτό που λέγαμε πριν τον αγώνα, ότι δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε εμείς, ούτε η Μπάγερν. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν ήταν κλασικό Ευρωλίγκας, όμως το ζητούμενο ήταν η νίκη και ήρθε με τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, δεν κινδυνεύσαμε. Ήταν το πρώτο παιχνίδι με τόσο μεγάλο ρόστερ.

Αυτό που ζητήσαμε, να κερδίσουμε και να μην έχουμε γκραν γκινιόλ κατάσταση στο τέλος, το καταφέραμε. Το πρώτο πράγμα είναι οι αμυντικές συνεργασίες και το δεύτερο είναι να εντάξουμε όλα τα παιδιά στην φιλοσοφία του προπονητή. Είναι προφανές ότι είναι καλό που έχουμε μεγάλο ρόστερ.

Ο προπονητής δεν μπορεί να τους έχει όλους ικανοποιημένους, αυτό που προέχει είναι να κερδίζει η ομάδα. Όλοι θα χρειαστούν μέσα στην διάρκεια της χρονιάς, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις, μην ξεχνάμε ότι έχουμε βάλει ως στόχο να κερδίσουμε και τους τρεις τίτλους, στους οποίους θα συμμετάσχουμε».

Για Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλο: «Το παιχνίδι βοήθησε ώστε ο Νίκος να μπει στο ματς και να ζεσταθεί και μας βοήθησε αρκετά και στην άμυνα. Δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο, ξέρουν την Ευρωλίγκα, όλα τα παιδιά θα χρειαστούν λίγο χρόνο. Το βασικό είναι όλοι μαζί να καταλάβουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου και να συνεργαστούν».