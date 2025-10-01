Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πάει στο Final Four»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν, μίλησε για το ντεμπούτο του, την ομάδα που έχει χτίσει το Τριφύλλι αλλά και την Εθνική Ελλάδος.

Μιλώντας στη Nova o Έλληνας φόργουορντ ανέφερε:

«Μεγάλη στιγμή για μένα, ένιωσα ζεστασιά και το χειροκρότημα του κόσμου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε κάνει πολύ λίγες προπονήσεις αλλά πήραμε τη νίκη Προσπαθώ για το καλύτερο, περιμένω την ευκαιρία μου να βοηθήσω την ομάδα. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα και πήραμε τη νίκη.

Η ομάδα με έχει αγκαλιάσει από την αρχή, πιστεύουν σε μένα και το σουτ μου και δε χρειάζομαι κάτι άλλο. Με εμπιστεύονται όλοι. Είναι πολύ νωρίς, μόλις το πρώτο παιχνίδι, είμαστε μια καινούρια ομάδα και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πάει στο Final Four, όπου και να γινόταν αυτό. Θα γίνει φέτος στο ΟΑΚΑ, θα γίνει χαμός».

Για το χάλκινο της Εθνικής: «Είμαι πολύ υπερήφανος για τα παιδιά και ευτυχισμένος για αυτούς. Εύχομαι να έρθουν πολλά ακόμα για τη χώρα μας και εύχομαι να είμαι και εγώ μέσα σε αυτά».