Τζόουνς: «Θα δίνω το 100% για τον Άρη, παίζω για ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο!»

Ο Μπράις Τζόουνς μετά τη νίκη του Άρη επί της Βενέτσια, αποθέωσε τους οπαδούς των «κίτρινων», σημειώνοντας ότι αγωνίζεται σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ του κόσμου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την νίκη: «Δεν θα πω ψέματα, το περίμενα, ναι».

Για την πολύ καλή εμφάνισή του: «Θα δουλέψω πολύ. Ξεκίνησα από το μηδέν. Με σκληρή δουλειά έφτασα σε αυτό το σημείο. Η δουλειά δεν σταματάει. Μέρα με την μέρα θα δουλεύω πιο πολύ. Σήμερα έτυχε να είμαι εγώ, άλλη φορά θα είναι κάποιος άλλος. Εγώ πάντα θα δίνω το 100%, θα δίνω ό,τι μπορώ για να υπάρχουν τέτοιες εμφανίσεις».

Για το ότι φαίνεται να έχει “δεθεί” με τον κόσμο: «Πάντα σε όλη την καριέρα μου, ήθελα να παίξω σε μια μια ομάδα με τέτοιο κόσμο. Παίζω για ένα από τα καλύτερα κλαμπ στον κόσμο! Οπότε θα δίνω το καλύτερο δυνατό. Ήξερα τον κόσμο του Άρη, ως παίκτης της Κλουζ. Τώρα, ήρθα να το απολαύσω και ως παίκτης της ομάδας».