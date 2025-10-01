Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί στο παιχνίδι μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, ανέφερε πόσο σημαντικό ήταν το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της Euroleague.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με μια νίκη. Τα εκτός έδρας παιχνίδια, εδώ στη Βιτόρια, είναι πάντα δύσκολα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί στο παιχνίδι μας για 40 λεπτά. Διαφορετικά, η Μπασκόνια βρίσκει τον τρόπο να χτυπάει στο τρανζίσιον.

Στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο κάναμε πολλά λάθη και τους δώσαμε την ευκαιρία να χτυπήσουν στο ανοιχτό γήπεδο. Επίσης, χάσαμε μερικά αμυντικά ριμπάουντ. Αλλά ήμασταν πολύ σταθεροί στα επιθετικά -πήραμε πολλά, σχεδόν 20- και τελικά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς.



Όταν κάναμε αλλαγές από τον πάγκο, η εικόνα μας ήταν κάπως προβληματική. Βιαστήκαμε, δεν ακολουθήσαμε το πλάνο και προχωρήσαμε σε ένα πολύ ελεύθερο παιχνίδι και αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλει η Μπασκόνια. Πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι στην επίθεση, να οργανώνουμε τον τρόπο που παίζουμε, βρίσκοντας τους ελεύθερους παίκτες.

Για να είμαι ειλικρινής, η συνεισφορά του Τόμας Γουόκαπ στην ομάδα μας είναι ανεκτίμητη. Είναι πολύ δύσκολο για όλους τους άλλους να διευθύνουν την ομάδα και να μαρκάρουν τον καλύτερο επιθετικά παίκτη του αντιπάλου σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά περιμένουμε τον Φρανκ Ντιλικίνα, να μας βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση».



Για τον τρόπο παιχνιδιού της Μπασκόνια: «Παρακολουθήσαμε τους αγώνες της pre-season που έπαιξε η Μπασκόνια. Φυσικά, περιμέναμε να παίξουν ο Χάουαρντ, ο Καμπάρο και ο Σεντεκέρσκις. Ξέρω, από τη συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής της Μπασκόνια, ότι είναι πολύ σίγουρος για την ομάδα. Είπε "ότι θα έχουμε πολλές κατοχές, θα τρέξουμε με πολύ γρήγορο ρυθμό και θα εκτελέσουμε πολλά τρίποντα". Και είναι πάντα έτσι.

Αν δεν προσαρμοστείς σε αυτό το παιχνίδι, μπορεί να έχεις προβλήματα. Είδα επίσης τον τελικό μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ρυθμός ήταν πραγματικά τρελός και καμία άλλη ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι τόσο έτοιμη όσο είναι όλες οι ισπανικές».