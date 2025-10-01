Ρογκαβόπουλος στην Magic Euroleague: «Ξέρω σε ποια ομάδα έχω έρθει - Είμαι ευγνώμων στον κόσμο»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην Magic Euroleague για το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, τον κόσμο που τον αποθέωσε και την ετοιμότητα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ετοιμότητα της ομάδας και το επίσημο ντεμπούτο του: «Είναι γεγονός πως είναι πολύ νωρίς ακόμα, έχουμε κάνει τρεις προπονήσεις όλοι μαζί. Παρόλ' αυτά πήραμε τη νίκη που είναι αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε πολύ ποιότητα σαν ομάδα και συνεχίζουμε».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι βρίσκεται σε καλή σωματική κατάσταση: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα, χρειάζεται διάρκεια και ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Αυτό που μετράει είναι η ομάδα να κάνει νίκες γιατί για αυτό είμαστε εδώ».

Για το πως έζησε σήμερα το «καυτό» ΟΑΚΑ: «Τρομερή στιγμή για εμένα. Όταν βγήκα στο παρκε ένιωσα ζεστασιά από τον κόσμο, τρομερό όλο αυτό. Είμαι ευγνώμων για την στήριξη του κόσμου και από τους συμπάικτες μου και όλο το επιτελείο».

Για την διπλή εβδομάδα και την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα: «Έτσι είναι τώρα η χρονιά, έτσι θα πάει με αρκετά διπλά παιχνίδια. Κουραζόμαστε, για αυτό άλλωστε έχουμε και μεγάλο ρόστερ για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι»

Για την υποδοχή του κόσμου στον Γκριγκόνις: «Τρομερό. Χαμογέλασα και εγώ όταν μπήκε αλλαγή ήμουν χαρούμενος μαζί με τον κόσμό. Τον βλέπουμε κάθε μέρα, έρχεται τρεις ώρες νωρίτερα στο γήπεδο, κάνει τόσα βάρη και προπονήσεις, του βγάζω το καπέλο γιατί είναι τρομερός επαγγελματίας και φοβερό παιδί».

Για το πως αισθάνεται που αγωνίζεται με την φανέλα του Παναθηναϊκού: «Αρχικά χρειάζεται ταπεινότητα και συγκέντρωση τα παιχνίδια ειναι πολλά και δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Ξέρω που έχω έρθει. Θέλουμε να κάνουμε κάτι μεγάλο είναι γεγονός, δεν μπορούμε να το κρύψουμε και δουλεύουμε για αυτό».

Με ποιον παίκτη είναι πιο κοντά στην ομάδα: «Με όλους έχω έρθει κοντά. Σίγουρα με τοξν Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, τον Μήτογλου τον Κουζέλογλου και με τον Σλούκα που μου δίνει ωραίες συμβουλές. Και φυσικά με τους ξένους έχουμε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι μια... Λερναία Ύδρα λόγω του ρόστερ: «Επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια, χρειάζεται να έχουμε τόσυς παίκτες γιατί είναι τόσα πολλά τα ματς που θα έχει σίγουρα κούραση. Ελπίζω όχι τραυματισμούς, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα»

Για τα σουτ που θα πάρει και αν μεγαλώσει το ποσοστό του: «Δεν με νοιάζει τόσο το ποσοστό. Θέλω να εκτελώ με αυτοπεποίθηση κάθε φορά που σουτάρω. Αλλά είναι γεγονός πως τα παιδιά είναι εξαιρετικοί χειριστές και οι ψηλοί εξαρετικοί rollers, oπότε υπάρχουν χώρος για όλους. Πρέπει να είμαι έτοιμος να πάρω τα σουτ».

Για το πως πρέπει να διαβάζουν το παιχνίδι στην αρχή της σεζόν: «Είναι τόσο νωρίς που είναι λογικό να γίνουν εκπλήξεις. Για αυτό είναι σημαντικό το ότι κερδισαμε σήμερα, γιατί ειναι πολύ νωρίς και δεν έχουμε δεθέι όσο θέλουμε. Και επειδή βλέπουμε τα αποτελέσματα όλες οι ομάδες ακόμα ψάχνονται»