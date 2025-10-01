Καράιτσιτς: «Χτίζουμε κάτι καινούργιο, θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν νέο χαρακτήρα»

Ο προπονητής του Άρη, Μπόγκνταν Καράιτσιτς μετά τη νίκη επί της Βενέτσια, ευχαρίστησε τους φίλους των «κίτρινων» για την υποστήριξή τους, τονίζοντας ότι χτίζεται μια νέα ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς. Όπως μου είπαν πριν τον αγώνα και διορθώστε με αν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που ο Άρης νικάει στην Ιταλία, γεγονός που δίνει σε αυτή τη νίκη μια ξεχωριστή σημασία σε αυτό το νέο ξεκίνημα και τη νέα κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.

Θέλω και πάλι να απευθυνθώ στους φιλάθλους μας: χτίζουμε κάτι καινούριο. Μην μας κρίνετε μόνο από τις νίκες και τις ήττες, αλλά από την προσπάθεια. Και η προσπάθεια θα είναι πάντα εκεί, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Αυτό είναι το βασικό που θέλουμε να δημιουργήσουμε: έναν νέο χαρακτήρα, μια νέα ταυτότητα, μια νέα κουλτούρα, και όχι απλώς ένα αποτελέσματα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη Βενέτσια για τη φιλοξενία και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια».