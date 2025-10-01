Γκριγκόνις: «Ευγνώμων και ευτυχισμένος για την αγάπη που εισέπραξα από τον κόσμο»

Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη δράση, καθώς έχασε σχεδόν όλη την περσινή σεζόν, με τον ίδιο να εκφράζει τη χαρά του για αυτή την στιγμή.

Στο ματς κόντρα στην Μπάγερν αγωνίστηκε 8' και όταν πάτησε το πόδι του στο glass floor του ΟΑΚΑ, γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

«Είμαι ευγνώμων και ευτυχισμένος για την αγάπη που εισέπραξα σήμερα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Ήταν συναρπαστικό και διασκεδαστικό που επιτέλους επέστρεψα» είπε αρχικά στη Nova ο Λιθουανός και συνέχισε:

«Ελπίζω πως θα βρούμε τον ρυθμό μας. Είναι μια μεγάλη και ανταγωνιστική σεζόν. Πάντα ελπίζω για το καλύτερο, αλλά προετοιμάζομαι και για το χειρότερο. Θα είναι κάτι σπουδαίο που θα γίνει το Final Four, ελπίζω να είμαστε και εμείς εδώ σε αυτή τη γιορτή».