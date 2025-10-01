Μπαρτζώκας: «Δε θέλαμε να πάμε στους 100 πόντους, πέσαμε στην παγίδα της Μπασκόνια»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το διπλό στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της Euroleague.

Στο flash interview ο κόουτς του Ολυμπιακού σημείωσε για τη νίκη που ήρθε με δυσκολία:

«Αισθάνομαι υπέροχα. Θεωρούσα αυτό το παιχνίδι ως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το είπα και πριν το ματς στους παίκτες, για κάθε ομάδα αυτήν τη στιγμή, είναι έκπληξη και το πώς παίζουμε, αλλά και το πώς θα παίξουν οι αντίπαλοι, είναι πολύ νωρίς.

Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά στο τέλος της ημέρας το κλειδί για εμάς ήταν ότι στο τέλος δεν κάναμε κανένα λάθος. Δώσαμε στα προηγούμενα δεκάλεπτα την ευκαιρία στην Μπασκόνια να τρέξει στο τρανζίσιον, στο παιχνίδι, δηλαδή κάτι που της αρέσει να κάνει.

Είμαστε χαρούμενοι και ας προχωρήσουμε. Δεν ήταν στα σχέδιά μας να πάμε στους 100 πόντους το παιχνίδι, αυτό ήθελε η Μπασκόνια, πέσαμε στην παγίδα τους, μετά το παιχνίδι έπρεπε να είμαστε πιο υπομονετικοί και να μην βιαζόμαστε».