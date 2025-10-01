Ντόρσεϊ: «Έχω κίνητρο να γίνομαι καλύτερος, δεν αισθάνομαι κάποια πίεση»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν από τους διακριθέντες στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια στη Βιτόρια.

Πέτυχε 21 πόντους και στάθηκε στη σημαντικότητα της νίκης και της καλής αρχής του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της Euroleague.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός γκαρντ είπε:

«Είναι ωραίο να ξεκινάς με νίκη. Είναι πάντα δύσκολο να κερδίζεις εκτός έδρας και ειδικά στη Βιτόρια. Πρέπει να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να δουλεύουμε και να κερδίζουμε τα παιχνίδια όπως κάναμε σήμερα.

Μπορώ να γίνω καλύτερος σε κάποιους τομείς, έπαιξα "ΟΚ" αλλά μπορώ να δείξω περισσότερα πράγματα. Είμαι εδώ, έχω κίνητρο να γίνομαι καλύτερος. Μου λείπει ο γιος μου, έχω να τον δω δύο μήνες, αλλά θα τον συναντήσω ξανά σύντομα στην Ελλάδα. Τίποτα πιο σημαντικό δεν υπάρχει για μένα από τον Θεό και το μικρό μου αγόρι. Είμαι ένας ευτυχισμένος πατέρας. Με βοήθησε πνευματικά, να βλέπεις πέρα από το μπάσκετ πως είναι να μεγαλώνεις ένα μικρό παιδί και να εξαρτάται η ζωή του από σένα.

Δεν αισθάνομαι κάποια πίεση. Θα πάμε στη Μαδρίτη να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε ακόμα μία νίκη».