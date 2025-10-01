Το πανόραμα της Euroleague: Ιδανικές πρεμιέρες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στο πρώτο... πιάτο της 1ης αγωνιστικής, ήταν η εμφατική νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπαρτσελόνα με 103-87, ενώ νικηφόρα ήταν και η πρεμιέρα της Ντουμπάι BC, που «λύγισε» την Παρτιζάν.
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Τρίτη 30/9
Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87
Ντουμπάι BC-Παρτίζαν 89-76
Αναντολού Εφές-Μακάμπι 85-78
Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92
Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79
Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102
Βίρτους-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Τετάρτη 1/10
20:30 Μονακό-Ζάλγκιρις
20:45 Φενέρμπαχτσε-Παρί
21:00 Βιλερμπάν-Βαλένθια
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
- Ντουμπάι BC 1-0
- Αρμάνι Μιλάνο 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Αναντολού Εφές 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Βίρτους 1-0
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Μακάμπι 0-1
- Μπάγερν 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Παρτίζαν 0-1
- Μπαρτσελόνα 0-1
- Μονακό -
- Βιλερμπάν -
- Φενέρμπαχτσε -
- Παρί -
- Βαλένθια -
- Ζάλγκιρις -
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Πέμπτη 2/10
21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια-Βίρτους
22:30 Μακάμπι-Παρί