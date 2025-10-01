Το πανόραμα της Euroleague: Ιδανικές πρεμιέρες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Η αγωνιστική δράση επέστρεψε στην Euroleague, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να κάνουν νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα σε Μπάγερν και Μπασκόνια αντίστοιχα.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν στο πρώτο... πιάτο της 1ης αγωνιστικής, ήταν η εμφατική νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπαρτσελόνα με 103-87, ενώ νικηφόρα ήταν και η πρεμιέρα της Ντουμπάι BC, που «λύγισε» την Παρτιζάν. Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική Τρίτη 30/9 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87

Ντουμπάι BC-Παρτίζαν 89-76

Αναντολού Εφές-Μακάμπι 85-78

Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92

Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79

Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102

Βίρτους-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 Τετάρτη 1/10 20:30 Μονακό-Ζάλγκιρις

20:45 Φενέρμπαχτσε-Παρί

21:00 Βιλερμπάν-Βαλένθια Κατάταξη Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Βίρτους 1-0 Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 Μπασκόνια 0-1 Μακάμπι 0-1 Μπάγερν 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Παρτίζαν 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Μονακό - Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε - Παρί - Βαλένθια - Ζάλγκιρις - Επόμενη αγωνιστική (2η) Πέμπτη 2/10 21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός Παρασκευή 3/10 20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε

20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ

21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια-Βίρτους

22:30 Μακάμπι-Παρί