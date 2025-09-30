Η Βίρτους Μπολόνια δεν μπορούσε να φανταστεί ιδανικότερη πρεμιέρα στην φετινή Euroleague, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 74-68.

Οι Μαδριλένοι ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 14-19, όμως η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους, που με επί μέρους 24-18 στην δεύτερη περίοδο πήγαν στο ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 38-35.

Η Βίρτους Μπολόνια συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, με την Ρεάλ, ωστόσο να διατηρεί επαφή με το σκορ, μετατρέποντας την τέταρτη περίοδο σε θρίλερ, με τους Μαδριλένους να μειώνουν στο καλάθι στα 50'' με τρίποντο του Καμπάτσο.

Οι Ιταλοί, όμως άντεξαν στην πίεση και από την γραμμή των βολών «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, δείχνοντας τα... δόντια τους στην Ρεάλ αλλά και στους υπόλοιπους αντιπάλους, με τον Κάρσεν Έντουαρντς (14π.) και τον Σαλίου Νιάνγκ (12π., 4ρ., 3ασ) να ξεχωρίζουν για την Βίρτους.

Από πλευράς Ρεάλ, διασώθηκαν μόνο οι Μάριο Χεζόνια (14 πόντοι, αν και με 7/19 σουτ) και Γκάμπριελ Ντεκ (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68

