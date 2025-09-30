Αταμάν: «Δεν είμαστε έτοιμοι για καλό μπάσκετ, παίξαμε στο 50% μας» - Το σχόλιο για «Ρόγκα» και «Τόλιο»

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι ακόμα έτοιμη, ενώ αναφέρθηκε στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Βασίλη Τολιόπουλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είναι η αρχή της σεζόν και δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε καλό μπάσκετ. Κάναμε τρεις προπονήσεις μαζί και για αυτό μέχρι τα τελευταία 6-7 λεπτά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το ματς. Στην πρώτη περίοδο κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα, στην ομαδική άμυνα. Πολλές αργές περιστροφές στην άμυνα. Μετά την πρώτη περίοδο βελτιώθηκε η άμυνα αλλά επιθετικά, με εξαίρεση μερικές επιθέσεις των Ναν, Ρογκαβόπουλο και Γκραντ, δεν γυρίσαμε σωστά την μπάλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το πώς παίξαμε αλλά είναι σημαντικό που ξεκινήσαμε την Euroleague με νίκη.

Δεν είναι αυτό το ταβάνι μας, αυτό που δείξαμε στο παρκέ. Παίξαμε στο 50% μας. Κερδίσαμε το ματς με κλεψίματα στην άμυνα και ατομικό ταλέντο, κυρίως του Ναν. Πρέπει να βελτιώσουμε το ομαδικό μας παιχνίδι. Δεν υπάρχει κακή ομάδα στην Euroleague. Η Μπάγερν έπαιξε πολύ καλά.

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν στην Αυστραλία με την ομάδα, προσαρμόστηκε και ήταν έτοιμος, ειδικά με την απουσία του Όσμαν. Έχουμε πολλούς γκαρντ, σε κάποια ματς δεν θα παίζουν κάποιοι παίκτες. Δεν μπορούμε με 12 παίκτες να παίζουμε με τέσσερις γκαρντ σε ένα ματς. Ο Τολιόπουλος είναι σπουδαίος παίκτης αλλά θα περιμένει την ώρα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε 10 λεπτά σε τέσσερις γκαρντ».