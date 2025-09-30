Γιούρτσεβεν: «Νιώθω πολύ ωραία γιατί κερδίσαμε - Μου αρέσει να παίζω με τους συμπαίκτες μου»

Ο Όμερ Γιούρτσεβεν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου τόνισε πως του αρέσει να παίζει με τους «πράσινους» συμπαίκτες του και υπογράμμισε πως το πιο σημαντικό είναι η νίκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί κερδίσαμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχω σταματήσει. Ήταν το Ευρωμπάσκετ, η Αυστραλία, τώρα η νέα σεζόν. Είχαμε 3-4 μήνες να παίξουμε σαν ομάδα, μου αρέσει να παίζω με τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να δουλέψουμε, χρειαζόμαστε ομαδική δουλειά. Μας έλειψε ο κόσμος μας. Νιώθω υπέροχα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικό. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε σε αυτό.

Φέρνουν πράγματα με το ταλέντο τους οι νέες μεταγραφές. Όταν όλα τα κομμάτια κολλήσουν μαζί, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Είχαμε 3-4 μήνες να παίξουμε ως ομάδα. Μου αρέσει να παίζω με τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να δουλέψουμε, χρειαζόμαστε ομαδική δουλειά».