Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Αφηνιασμένος Ναν, τρομεροί Γιούρτσεβεν-Ρογκαβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός με αφηνιασμένο Ναν σε MVP mode με το «καλημέρα» και με τους Γιούρτσεβεν και Ρογκαβόπουλο να είναι εξαιρετικοί δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Πολύ καλός και ο Χολμς.

Aναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Σαφώς επηρεασμένος από το χρονικό διάστημα της απουσίας του, δεν μπόρεσε να φορτσάρει κι έμεινε άποντος (0/3 διπ., 0/1 τριπ.) στα 10:35 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας μία ασίστ. Βαθμός: 5

Ρίσον Χολμς: Εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο με 7 πόντους, έπαιρνε σωστές θέσεις μέσα στη ρακέτα. Φορτώθηκε νωρίς με 2 φάουλ και κάθισε στον πάγκο. Ήταν θετικός και στην επανάληψη, τελειώνοντας με 9 πόντους (2/4 διπ., 5/5 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 9

Κώστας Σλούκας: Μεστή εμφάνιση από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που μίλησε εκεί που χρειάστηκε και βοήθησε το «τριφύλλι» να πάρει διαφορά. Είχε πόντους 7 πόντους (1/2 τριπ., 2/3 διπ.), 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Εξαιρετικός και σε άμυνα και σε επίθεση. Δείχνει να έχει «κολλήσει» πολύ γρήγορα στο παιχνίδι του Αταμάν. Τρομερή ενέργεια και πάθος σε όλο το ματς, με 15 πόντους (2/4 τριπ., 2/3 διπ., 5/6 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 10

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: Θα έχει θέση στο ροτέισον του Αταμάν και φάνηκε από την αρχή. Πήρε χρόνο συμμετοχής και ήταν άκρως θετικός. Δίνει ενέργεια στην ομάδα, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 6 πόντους (3/3 διπ.), 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Βαθμός: 7

Τζέριαν Γκραντ: Στο πρώτο ημίχρονο έδωσε λύσεις στην άμυνα, αλλά στην επανάληψη μπήκε και στην επιθετική εξίσωση και ήταν ο συνηθισμένος Γκραντ. Είχε πόντους 10 πόντους (2/3 τριπ., 2/4 διπ.) και μοίρασε 5 ασίστ. Βαθμός:

Κέντρικ Ναν: Μπήκε στο glass floor αφηνιασμένος και σε MVP mode. Πήρε μπροστά πολύ νωρίς και στο ημίχρονο είχε ήδη 13 πόντους και 7 ασίστ. Δεν έριξε καθόλου ρυθμό ούτε στην επανάληψη, προσφέροντας και θέαμα, έχοντας 21 πόντους (9/11 διπ.) και 10 τελικές πάσες. Βαθμός: 10

Βασίλης Τολιόπουλος: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Μάριους Γκριγκόνις: Και μόνο η επιστροφή του μετά από 344 μέρες είναι το πιο θετικό του ματς. Έδειξε να μην φοβάται κι έβαζε το κορμί του, αλλά τα γρήγορα 3 φάουλ δεν τον άφησαν να ρολάρει. Τελείωσε το παιχνίδι χωρίς πόντο (0/2 τριπ.) και είχε μία ασίστ. Βαθμός: 5

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Σε ικανοποιητική βραδιά στο αμυντικό κομμάτι (2 κλεψίματα), αλλά δεν κατάφερε να είναι επιδραστικός στην επίθεση με μόλις 3 πόντους (1/3 διπ., 0/2 τριπ.). Είχε και ένα ριμπάουντ. Βαθμός: 5

Ντίνος Μήτογλου: Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά επιθετικά με μόλις 2 πόντους (1/2 διπ.) στα 12:11 λεπτά που αγωνίστηκε και είχε κάποια θέματα στην άμυνα. Βαθμός: 5

Όμερ Γιούρτσεβεν: Mπήκε στο ματς με 1-2 λαθάκια, αλλά στη συνέχεια ήταν τρομερός και στις δύο ρακέτες, με τον Τούρκο σέντερ να σταματά στους 14 πόντους (4/5 διπ., 6/6 βολές) και να μετράει ακόμα 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 τάπες. Βαθμός: 10