Ντίμσα στο SDNA: «Μίλησα με τον Γκριγκόνις πριν έρθω στον ΠΑΟΚ - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα»

Ο Τόμας Ντίμσα μιλάει στο SDNA για την «παροικία» των Λιθουανών στην Ελλάδα, τη συνομιλία με τον Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού, αλλά και την ατμόσφαιρα του PAOK Sports Arena που ανυπομονεί να νιώσει.

Ο παίκτης με το πιο «βαρύ» βιογραφικό του φετινού ΠΑΟΚ «ξετυλίγει» τις σκέψεις του στο SDNA, αλλά και τους λόγους που τον έκαναν να πει το... ναι στον Δικέφαλο.

«Μίλησα με τον Γκριγκόνις και τον Μπελιάουσκας πριν έρθω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στη Βουλγαρία για την «αποκαρδιωτική» εμφάνιση της ομάδας.

Ποια είναι όμως η θέση που ταιριάζει περισσότερο στον Λιθουανό; «Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να παίζω με την μπάλα. Δεν σημαίνει αν θα είναι στη θέση του point guard ή του shooting guard ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι νιώθω καλύτερα όταν έχω κάποιες επαφές με την μπάλα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω για τους άλλους, να δημιουργήσω για μένα. Οπότε δεν έχει σημασία ποια θέση, πιστεύω ότι πλέον το μπάσκετ δεν είναι όπως παλιά, point guard, shooting guard ή οτιδήποτε».

Οι Λιθουανοί... αυξάνονται ραγδαία στην Greek Basketball League, με τον Ντίμσα να αποκαλύπτει πως πριν πάρει την απόφαση να έρθει στον ΠΑΟΚ, μίλησε τόσο με τον Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού, όσο και με τον πρώην «ασπρόμαυρο» Μπελιάουσκας.

«Ξέρω ποιοι παίζουν τώρα και ήξερα ποιοι έπαιξαν παλιότερα. Η Λιθουανία είναι τόσο μικρή χώρα, που ξέρω κάθε παίκτη που έχει παίξει στην Ελλάδα. Μίλησα με μερικούς από αυτούς, έχω φίλο στον Παναθηναϊκό, τον Γκριγκόνις και μίλησα μαζί του. Ρώτησα και τον Μπελιάουσκας, που είχε παίξει εδώ για την κατάσταση στον σύλλογο και στην πόλη. Είναι ωραίο και είναι όμορφο που έρχονται παίκτες εδώ. Ο καιρός είναι καλός, οι ομάδες βελτιώνονται κάθε χρόνο, πηγαίνουν σε μεγαλύτερες διοργανώσεις: EuroCup, Champions League. Πιστεύω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δυναμώνει κάθε χρόνο, οπότε είναι ωραίο που βρίσκομαι εδώ».

Ένα FIBA Europe Cup «γνώριμο» τόσο στον ΠΑΟΚ, ως φιναλίστ στον περσινό τελικό, όσο και στον 31χρονο Λιθουανό, ο οποίος το κατέκτησε το 2016 με τη φανέλα της Φρανκφούρτης. Είναι στόχος της σεζόν η παρουσία σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό;

«Πιστεύω ότι να μιλάω για στόχους δεν είναι δική μου δουλειά, αυτό είναι για τη διοίκηση του συλλόγου. Εγώ μπορώ να πω, όπως έχω πει και σε άλλους, ότι ο δικός μου στόχος είναι να παίζω κάθε παιχνίδι και να δίνω το 100% σε κάθε ματς. Όποιοι κι αν είναι οι στόχοι που θα βάλει η ομάδα, θα προσπαθήσω να τους πετύχω μαζί με τους συμπαίκτες μου. Αν είναι τελικός, τότε θα είναι τελικός».

Ολοκληρώνοντας, ζήτησε συγγνώμη στους φιλάθλους της ομάδας για την εμφάνιση απέναντι στη Μπούρσασπορ, ενώ έδειξε ανυπόμονος για να τους γνωρίσει από κοντά στο PAOK Sports Arena.

«Ναι, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για την εμφάνισή μας στα προκριματικά του Champions League. Ήταν εκεί για μας κι εμείς δεν εμφανιστήκαμε όπως έπρεπε· ήταν απογοήτευση. Αλλά πιστεύω ότι το μόνο που μπορούμε να τους δείξουμε ξανά είναι ότι θα παίζουμε στο 100% σε κάθε παιχνίδι. Όπως είπα, δεν εμφανιστήκαμε απέναντι στη Μπούρσασπορ και θέλουμε να το διορθώσουμε. Ανυπομονούμε να τους δούμε εδώ, να τους νιώσουμε για πρώτη φορά στην έδρα μας, να αισθανθούμε την ατμόσφαιρα. Όπως είπα, τους περιμένω εδώ».