Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις στην 12άδα μετά από 344 μέρες, εκτός ο Καλαϊτζάκης

Με τον Γκριγκόνις στην 12άδα του μετά από 344 μέρες ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου. Εκτός οι Τζέντι Όσμαν, Ματίας Λεσόρ, Γιάννης Κουζέλογλου και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με τον Γκριγκόνις μετά από 344 μέρες και τις 21 Οκτωβρίου του 2024 να είναι και πάλι στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Μέσα είναι κανονικά και ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ εκτός έχουν ο μείνει οι Όσμαν, που «τρέχει» για να προλάβει την Μπαρτσελόνα, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης και Κουζέλογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν

Μπάγερν (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Μέις, Γκιφάι, Κράτζερ, Γεσούπ, Λούσιτς, Ομπστ, Γιόβιτς, Μάικ, Γκάμπριελ, ΜακΚόρμακ, Μπόλντγουιν