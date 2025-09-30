Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις στην 12άδα μετά από 344 μέρες, εκτός ο Καλαϊτζάκης

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με τον Γκριγκόνις μετά από 344 μέρες και τις 21 Οκτωβρίου του 2024 να είναι και πάλι στην αποστολή του «τριφυλλιού».
Μέσα είναι κανονικά και ο Τι Τζέι Σορτς, ενώ εκτός έχουν ο μείνει οι Όσμαν, που «τρέχει» για να προλάβει την Μπαρτσελόνα, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης και Κουζέλογλου.
Αναλυτικά οι 12άδες:
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Μπάγερν (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Μέις, Γκιφάι, Κράτζερ, Γεσούπ, Λούσιτς, Ομπστ, Γιόβιτς, Μάικ, Γκάμπριελ, ΜακΚόρμακ, Μπόλντγουιν