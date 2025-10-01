Περσίδης στο SDNA: «Ξεχωριστή χρονιά η περσινή - Κίνητρο τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ για κάτι σπουδαίο»

Ο Νίκος Περσίδης «ανοίγεται» στο SDNA, μιλώντας για την ξεχωριστή περσινή σεζόν, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, αλλά και την στήριξη των φιλάθλων του Δικεφάλου.

Μία νέα σεζόν ξεκινάει στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, με πολλά διαφορετικά πρόσωπα και τον 30χρονο φόργουορντ να είναι από τους λίγους που παρέμειναν από την περσινή ξεχωριστή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα έξτρα «βάρος» για τον ίδιο

να βοηθήσει στην προσαρμογή και τους υπόλοιπους;

«Όχι, δεν είναι έξτρα βάρος. Ίσα-ίσα, μου δίνει κίνητρο ότι είμαι και δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Ξέρω πώς λειτουργεί. Τώρα θεωρώ ότι ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν αφομοιωθεί και έχουν καταλάβει σε ποια ομάδα βρίσκονται οι περισσότεροι παίκτες. Αν μπορώ να τους βοηθήσω κάπως εξτρά, θα το κάνω».

Μία ιστορική και πετυχημένη σεζόν, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με τη φετινή, σύμφωνα με τον Νίκο Περσίδη: «Γενικά είμαι της νοοτροπίας, ότι διαφορετικές χρονιές η περσινή με τη φετινή. Τώρα, αυτό που έγινε πέρυσι είναι κάτι ξεχωριστό. Τώρα, να πούμε για φέτος, θέλουμε και για τα 100 χρόνια να επιτύχουμε κάτι σπουδαίο για την ομάδα. Από εκεί και πέρα, από νωρίς από την προετοιμασία, προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά στο γήπεδο, μέσα από την προπόνηση, να βγάλουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε 12 καινούριοι παίχτες στην ομάδα και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε».

Μία «σοκαριστική», σύμφωνα με τον Ζντοβτς, ήττα απέναντι στη Μπούρσασπορ. Πως όμως αντέδρασε ο ίδιος μετά τον «υποβιβασμό» στο FIBA Europe Cup;

«Εντάξει, και εμείς είναι η αλήθεια. Όχι δεν αδικήσαμε καθόλου τους εαυτούς μας. Δεν μας βγήκε καθόλου το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Τώρα αυτό μας πεισμώνει για τη συνέχεια και κοιτάμε να διορθώσουμε τα λάθη που έχουν γίνει σε αυτό το παιχνίδι για να ξεκινήσουμε πολύ δυνατά τόσο στο Πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη», υπογράμμισε στις δηλώσεις του στο SDNA, παίρνοντας ένα έξτρα κίνητρο ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Λίγα 24ωρα πριν το τζάμπολ της φετινής GBL, είναι ο Δικέφαλος έτοιμος για τα συνεχόμενα παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα;



«Το πρωτάθλημα θα είναι ανταγωνιστικό όπως είναι κάθε χρόνο. Στην Ευρώπη, το πρόγραμμα είναι γνωστό. Το ήδη ήταν και πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι μας είχε βοηθήσει η Ευρώπη να δέσουμε πιο πολύ σαν ομάδα τα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Τώρα εμείς σίγουρα έχουμε στην έδρα μας, όπως είπες με τον Ηρακλή, θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά», απάντησε ο Έλληνας φόργουορντ χαρακτηριστικά.

Μία χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, με τους στόχους να είναι υψηλοί: «Θεωρώ, οποιοσδήποτε βρίσκεται φέτος στον ΠΑΟΚ θέλει η ομάδα να πετύχει κάτι σπουδαίο. Τόσο για τους φιλάθλους που έδειξαν τη στήριξή τους μέσα από τα διαρκείας και τη δίνουν και σε κάθε παιχνίδι όσο και για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, είτε από άλλα μέρη σε όλο τον κόσμο, είτε από την τηλεόραση. Τώρα, ατομικός στόχος είναι να βοηθήσω την ομάδα παραπάνω από πέρυσι. Να είμαι καλύτερος από πέρυσι και να μπορώ να βοηθήσω πολύ περισσότερο».

