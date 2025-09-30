Γιαννακόπουλος: «Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι, μα πάνω από όλα ενωμένοι» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα λίγη ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ του Παναθηναϊκού AKTOR στην φετινή Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκινάει σήμερα (30/9) την πορεία του στη φετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν την Μπάγερν Μονάχου και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα δημοσίευσε ένα εξώφυλλο της «Live Sport» όταν είχε δώσει συνέντευξη μαζί με τον Παύλο και στο οποίο γράφεται: «Θα τον κάνει Οκτάστερο». Ακόμη, μέσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε είναι και μία από την παρέλαση που έγινε μετά την κατάκτηση του έβδομου αστεριού.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Στην ίδια ψυχική κατάσταση όπως το τέλος Σεπτ 2023... Για να δούμε.

Προσγειωμένοι, ετοιμοπόλεμοι, προσηλωμένοι… μα πάνω από όλα ενωμένοι.

Καλή σεζόν.

Υ.Γ. Πάντα μία δεκαετία μπροστά έβλεπε».

Δείτε την ανάρτηση: